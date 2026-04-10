Solo 1 de cada 10 noticias en la TV argentina habla de niños y cuando lo hace es en contexto de violencia

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El dato surgió de un monitoreo sistemático de noticieros emitidos durante 2025. Allí, un total de casi 11.000 noticias fueron analizadas y se hizo hincapié en la importancia de contar con la voz de los niños protagonistas.

Entre las noticias relevadas, los temas predominantes son los policiales y de inseguridad (38,77%) y las distintas formas de violencia (20,55%).

Solo una noticia de cada diez habla de niños, niñas o adolescentes (NNA) en la televisión argentina y cuando aparecen, es principalmente en contextos de violencia e inseguridad, señaló un reciente estudio. También destacó que estos contenidos cuentan con una nula presencia de sus voces y plantea desafíos para el periodismo desde una perspectiva de derechos.

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El dato surgió de un análisis de UNICEF y la Universidad Austral, realizado por el Observatorio de la Televisión de la Facultad de Comunicación, basado en el monitoreo sistemático de noticieros emitidos durante 2025. Allí muestran que, de un total de 10.963 noticias analizadas, solo el 9,34% abordó temas vinculados a niñas, niños y adolescentes.

Pero el dato más significativo no es solo la baja presencia, sino el modo en que la infancia aparece representada. Entre las noticias relevadas, los temas predominantes son los policiales y de inseguridad (38,77%) y las distintas formas de violencia (20,55%).

Solo 1 de cada 10 noticias habla de niños y es para hablar de violencia En otras palabras, cuando niñas, niños y adolescentes logran visibilidad en los noticieros, lo hacen mayormente asociados a hechos delictivos, situaciones de riesgo o conflictos. "Este patrón construye una imagen parcial y reducida de la infancia, donde predominan los relatos que los ubican como víctimas", sostuvo el documento oficial del estudio y recalcó que esto deja "en segundo plano otras dimensiones de su vida social, educativa, cultural o comunitaria".

maltrato-infantiljpg.webp "Este patrón construye una imagen parcial y reducida de la infancia", advierte el documento. El informe también advierte sobre la "escasa participación directa de niñas, niños y adolescentes en las noticias que los involucran" ya que solo en el 2,13% de los casos relevados su voz aparece como fuente de información. "Esta ausencia refuerza una lógica en la que la infancia es narrada por otros —adultos, especialistas o fuentes institucionales— sin incorporar su propia perspectiva", agregó el documento.

La importancia de contar con sus voces A su vez, se identificó una fuerte dependencia de fuentes como redes sociales, familiares o imágenes de cámaras de seguridad en la construcción de las noticias, "lo que contribuye a enfoques más inmediatos y emocionales, en detrimento de una contextualización más profunda de los hechos". Desde una perspectiva de derechos, los resultados plantean "un desafío para los medios de comunicación: ampliar la diversidad de temas vinculados a la infancia", evitando "abordajes estigmatizantes" y promoviendo la inclusión de sus voces. Esta participación de ellos no implica exponerlos ni vulnerar sus derechos sino "generar condiciones adecuadas para su participación, respetar su edad y su intimidad, y reconocerlos como interlocutores válidos en las noticias que los involucran".



“Para periodistas y estudiantes de medios, el desafío es habilitar la escucha de las experiencias y puntos de vista de niñas, niños y adolescentes, evitando que sean siempre voces adultas las que narren por ellos.”, consideró la directora del Observatorio Gabriela Fabbro.

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