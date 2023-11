Sonic Youth, la icónica banda estadounidense se posicionó de cara al balotaje: "No al fascismo"

Embed - Kim Gordon on Instagram: "From the urban pulse of Córdoba, Argentina, @nonoise79 of @sonidoatmosferico and @molasmolasmolasmolas of @subterraneomag delved into a “rocker activism” vibe, playfully parodying Sonic Youth’s legendary GOO album cover. With the artistic touch of @lautaroalincastro, witness this beauty featuring Sergio Mazza and Agustín Rossi, Unión por la Patria candidates, swooping in to defend democracy from the neoliberal far-right. Join the chorus, share the vibe, and help spread this peaceful activism. NO TO FASCISM NO TO DENIALISM NO TO LOSS OF RIGHTS NO TO THE ULTRA-RIGHT 30,000 COMPANIONS DISAPPEARED MEMORY TRUTH AND JUSTICE YES TO DEMOCRACY NOW AND ALWAYS On 19/11, we vote for democracy. WE GOT POWER!! (The drawing begins with “there’s a storm of denialist wigs...” referring to the eccentric hairstyle of fascist candidate Milei, closing with “...on November 19, we vote against the neoliberal far-right”). STAY STRONG, ARGENTINA! #neveragain #no2milei #nowigs #argentina #democracy ——— @nonoise79 de @sonidoatmosferico y @molasmolasmolasmolas de @subterraneomag desde la ciudad de Córdoba (Argentina) decidieron parodiar a modo de "militancia rocker" la portada del legendario disco GOO de Sonic Youth. Recurrieron al artista @lautaroalincastro y derivó en esta hermosura de versión donde se ve a Sergio Mazza y Agustín Rossi, candidatos de Unión por la Patria, acudiendo a salvar a la democracia de la extrema derecha neoliberal. Acudimos a todos ustedes para que compartan y ayuden a viralizar esta pacífica militancia. NO AL FASCISMO NO AL NEGACIONISMO NO A LA PÉRDIDA DE DERECHOS NO A LA ULTRADERECHA FUERON 30.000.COMPAÑEROS DESAPARECIDOS MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA SÍ A LA DEMOCRACIA AHORA Y SIEMPRE El 19/11 VOTAMOS DEMOCRACIA WE GOT POWER!! (En el dibujo, se lee al comienzo de la leyenda "hay una tormenta de pelucas negacionistas...", esto hace referencia al estrambótico peinado del candidato fascista Milei y cierra ..."el 19 de noviembre votamos en contra de la extrema derecha neoliberal"). FUERZA ARGENTINA!! #nuncamas #noamilei #nowigs #argentina #democracy"

