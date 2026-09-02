Pañales gratis de PAMI a domicilio: requisitos y cómo iniciar el trámite

La obra social mantiene la provisión sin costo para afiliados con indicación médica. Ahora, las órdenes tienen una vigencia de 90 días.

La entrega de los insumos se realiza en el domicilio declarado y el seguimiento del envío puede hacerse desde la aplicación Mi PAMI.

PAMI mantiene vigente la entrega gratuita de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) para sus afiliados que tienen una indicación médica . El sistema permite recibir los pañales directamente en el domicilio registrado , sin que la persona tenga que presentarse en una agencia para iniciar el trámite.

El acceso depende de la indicación del médico de cabecera y de la emisión de una Orden Médica Electrónica (OME) . La cantidad de unidades no es necesariamente igual para todos los afiliados. La cobertura puede llegar hasta 90 pañales por mes y la cantidad autorizada depende de las necesidades y del nivel de incontinencia indicado en la prescripción médica.

El requisito central para acceder a la prestación es ser afiliado de PAMI y contar con una indicación médica que justifique el uso de higiénicos absorbentes. La gestión empieza con el médico de cabecera habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica .

La OME debe estar completa con los datos necesarios para autorizar la prestación. Entre ellos figuran el diagnóstico, el módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables, la cantidad solicitada, el domicilio donde se realizará la entrega y los datos de contacto del afiliado.

El afiliado no tiene que presentarse en una agencia o en una Unidad de Gestión Local (UGL) para iniciar la solicitud. El médico realiza la gestión mediante el sistema digital de PAMI y carga la información correspondiente. La cobertura estándar contempla hasta 90 unidades mensuales. La guía de prescripción de PAMI establece como referencia 30 unidades para casos de incontinencia leve o nocturna, 60 para incontinencia moderada y 90 para situaciones de incontinencia severa.

Si el paciente necesita superar las 90 unidades mensuales, el pedido requiere una evaluación adicional. PAMI señala que, en esos casos, se debe presentar una historia clínica detallada junto con la OME para que la solicitud sea analizada por el Nivel Central.

Cómo solicitar y renovar la orden médica electrónica (OME)

El primer paso es consultar al médico de cabecera de PAMI. Si considera que el afiliado necesita la prestación, debe generar la Orden Médica Electrónica correspondiente en el sistema habilitado por el organismo. La persona afiliada no tiene que completar por su cuenta una orden ni acercarse a una agencia para iniciar el pedido.

Al cargar la OME, el profesional debe prestar especial atención al domicilio y a los datos de contacto. PAMI advierte que esa información es fundamental para que el proveedor pueda concretar la entrega y comunicarse con el afiliado si surge algún inconveniente. Desde el 1° de marzo, todas las OME para pañales y apósitos que se emitan o renueven tienen una vigencia de tres meses. Las órdenes anteriores a esa fecha mantienen su validez original hasta el vencimiento.

La entrega está a cargo de Urbano Express y es gratuita. El estado del envío puede consultarse desde la sección “Mis entregas” de la aplicación Mi PAMI. Ahí el afiliado puede verificar en qué etapa se encuentra el pedido y, si no pudo concretarse la entrega, consultar la información correspondiente a una nueva visita o al punto de retiro asignado.

¿Cuántos pañales entrega PAMI por mes a cada afiliado?

PAMI establece una cobertura de hasta 90 unidades mensuales para los afiliados cuya patología justifique el uso de estos insumos. Eso no significa que todos reciban automáticamente 90 pañales. La cantidad queda determinada por la autorización correspondiente y la indicación médica.

La información oficial de PAMI indica que quienes ya tenían una cantidad autorizada para retirar por farmacia van a recibir esa misma cantidad bajo el sistema de entrega domiciliaria. Si necesitan aumentar el número de unidades, deben tramitar una autorización especial. La provisión se hace una vez por mes.

Trámite de renovación: qué hacer cada 90 días para no perder el beneficio

La principal modificación vigente desde marzo es la renovación trimestral de la OME. Para mantener la entrega sin interrupciones, el afiliado debe solicitarle a su médico de cabecera una nueva orden antes de que finalicen los 90 días de vigencia de la anterior.

No es necesario realizar nuevamente todo el trámite de inscripción cada tres meses. La renovación consiste en que el médico vuelva a emitir la OME correspondiente. Si además cambia el módulo o la cantidad de pañales solicitados, también debe generarse una nueva orden.

El punto fundamental es no esperar a que la orden venza. PAMI recomienda gestionar la nueva OME antes de la fecha límite para evitar interrupciones en la provisión domiciliaria. En caso de problemas con la entrega o de recibir productos defectuosos, el reclamo puede hacerse a través de PAMI Escucha, en el 138, disponible las 24 horas. El organismo informa que, ante productos defectuosos, el reemplazo puede llegar dentro de un plazo de hasta siete días hábiles.