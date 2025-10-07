Subte Línea H: metrodelegados paran esta noche hasta el cierre por agresión a dos empleados

La Línea H del subte interrumpirá el servicio hoy a partir de las 21 como medida de autodefensa tras un ataque a dos trabajadores en la estación Santa Fe.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP) anunció que realizará medidas de autodefensa en la Línea H, interrumpiendo el servicio desde las 21 hasta el final de la jornada. La decisión se tomó luego de que un trabajador y una trabajadora fueran agredidos en la estación Santa Fe , resultando uno de ellos herido con un arma blanca.

El sindicato advirtió sobre la escalada de violencia en el ámbito laboral del subte y el Premetro, y reclamó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y a la empresa Emova que se garantice la seguridad de los empleados, para que puedan desempeñar sus tareas sin riesgos y los pasajeros puedan viajar con tranquilidad.

Por su parte, desde Emova informaron que la línea H se encuentra interrumpida desde las 20.10, y confirmaron la agresión sobre dos trabajadores. Desde la empresa detallaron que los atacantes pertenecen a un grupo de jóvenes que habitualmente delinque en la zona.

Asimismo, revelaron que uno de los trabajadores sufrió un corte de aproximadamente 4 cm en el arco superciliar izquierdo, que requiere sutura. "Ambos empleados se encuentran recibiendo asistencia médica y acompañamiento por parte de la empresa", afirmaron.

AGTSYP, liderado por el secretario general Roberto Pianelli y el secretario adjunto Néstor Segovia, lamentó los inconvenientes que la medida pueda generar a los usuarios e instó a la comunidad a acompañar el reclamo por mayores condiciones de seguridad en el transporte público.

Subte: cierra por tres meses una estación de la línea A por obras de renovación integral

La estación Río de Janeiro, de la Línea A del subte porteño, suspende su funcionamiento temporalmente desde hoy para avanzar con obras de renovación integral. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que los trabajos se extenderán por unos tres meses y buscan actualizar la infraestructura, mejorar la seguridad y elevar la calidad del servicio para los pasajeros.

Las intervenciones contemplan impermeabilización mediante inyección, reparación de juntas y aplicación de productos especiales para prolongar la vida útil de los materiales. Además, se realizará la pintura general de los espacios y el recambio completo de los pisos, con el objetivo de ofrecer un entorno más seguro y cómodo para los usuarios de la estación.

El proyecto incluye la instalación de luminarias LED de bajo consumo, actualización de señalética y la incorporación de señalización braille en pasamanos y accesos. También se prevé la colocación de nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos, buscando garantizar mayor comodidad y accesibilidad para todas las personas.

Las mejoras alcanzarán los accesos, galerías de escaleras pedestres y mecánicas, ascensores y andenes. Este cierre se suma a otros trabajos en la red: Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), y próximos proyectos en Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B) y Tribunales (Línea D).

Hasta el momento, SBASE concluyó la remodelación de once estaciones de subte y trece paradores del Premetro. Además, están abiertas convocatorias para renovar otras estaciones como Medrano, Ángel Gallardo, Lavalle, Independencia, General Urquiza y Entre Ríos, dentro de un plan integral que busca actualizar toda la red subterránea de Buenos Aires.