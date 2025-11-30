Las nuevas infecciones por VIH disminuyeron a nivel mundial, pero algunos grupos poblacionales continúan mostrando aumentos significativos. Esta situación pone en riesgo los avances conseguidos en las últimas décadas y alerta sobre la necesidad de reforzar la prevención, el acceso a tratamiento y la eliminación de barreras sociales y legales.
Cuáles son los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de contagio de VIH y cómo protegerse frente a la enfermedad
Aunque las nuevas infecciones globales bajaron, hombres homosexuales, bisexuales y mujeres trans registran incrementos preocupantes, advierte ONUSIDA.
Históricamente, la lucha contra el VIH registró avances notables: las nuevas infecciones disminuyeron un 61% y la mortalidad asociada cayó un 70% desde los picos de 1996 y 2004. Sin embargo, la financiación global sigue siendo insuficiente: para cumplir la hoja de ruta hacia 2030 se necesitan u$s22 mil millones anuales, pero el año pasado el aporte fue un 17% menor.
“A finales de 2024, el mundo estuvo más cerca que nunca en tres décadas de erradicar el SIDA como amenaza a la salud pública para 2030, pero los recortes en financiación y los retrocesos en derechos humanos están poniendo este progreso en riesgo”, advirtió la agencia en un comunicado.
Quiénes son los más afectados según un estudio
Un reciente informe de ONUSIDA revela que fuera del África Subsahariana, la mayor parte de las nuevas infecciones se concentra en poblaciones marginadas. Entre 2010 y 2024, los contagios en hombres homosexuales y bisexuales aumentaron del 9% al 18%, mientras que en mujeres trans subieron del 1% al 3%. Aunque otras poblaciones vulnerables, como personas que se inyectan drogas y trabajadoras sexuales, han visto descensos, la criminalización y la discriminación siguen elevando los riesgos.
En África Subsahariana, donde se concentra por lo menos dos tercios de los casos, la combinación de pobreza, acceso limitado a servicios de salud y estigmatización complica la respuesta regional y global.
La necesidad de reforzar prevención y derechos
Los expertos subrayan que sostener los avances requiere mantener e incrementar la inversión, garantizar derechos y eliminar barreras legales que impiden el acceso a prevención y tratamiento. Sin estas medidas, los logros alcanzados podrían retroceder, afectando de manera directa a los grupos más vulnerables al VIH.
