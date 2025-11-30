Récord histórico en Mendoza: más de 90 cóndores andinos se congregaron en un avistamiento sin precedentes + Seguir en









Una familia filmó más de 90 cóndores en Tupungato, superando el récord nacional y destacando la efectividad de las políticas de conservación.

﻿Más de 90 cóndores andinos fueron registrados al mismo tiempo en La Carrera, Tupungato, superando el récord nacional anterior. Gobierno de Mendoza

Más de 90 cóndores andinos fueron registrados al mismo tiempo en La Carrera, Tupungato, en un avistamiento que superó todos los antecedentes nacionales y confirmó a Mendoza como un punto clave para la preservación de esta especie. Una familia captó a las aves alimentándose de una vaca muerta y notificó el hallazgo a las autoridades.

El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente verificó que se trata del mayor registro simultáneo logrado en Argentina, superando los 80 ejemplares registrados en San Luis durante un censo reciente.

condores mendoza Una familia filmó a más de 90 cóndores andinos alimentándose de una vaca muerta en La Carrera, Tupungato, registrando el mayor avistamiento simultáneo en Argentina. Gobierno de Mendoza El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó el rol ecológico del ave: “El cóndor andino cumple un rol esencial en los ambientes de altura de la Cordillera de los Andes. Su función carroñera lo convierte en un sanitario natural que contribuye a eliminar restos de animales muertos, reducir posibles focos de infección y evitar la propagación de enfermedades…”. Recordó además que en Mendoza esta especie está declarada Monumento Natural Provincial y catalogada como “Vulnerable” a nivel global y “Amenazada” en el país.

Un indicador del equilibrio ambiental andino La congregación excepcional de más de noventa individuos en un solo sitio indica disponibilidad de alimento, baja perturbación humana y una convivencia saludable entre ejemplares juveniles y adultos. Estos comportamientos fortalecen la presencia sostenida de la especie y permiten observar dinámicas sociales claves como el establecimiento de jerarquías.

condor andino El hallazgo récord y la detección de un nido activo confirman a Mendoza como una región clave para la preservación de esta especie amenazada. Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, subrayó la relevancia del registro: “El registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada”. Enfatizó además que estos datos permiten profundizar políticas de conservación efectivas.

Un esfuerzo conjunto que muestra resultados Mendoza integra el Programa de Conservación del Cóndor Andino junto a ONG y organismos nacionales. Entre los participantes figuran el Programa de Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza (SCCN), Fundación Cullunche, SOS Acción Salvaje, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Natural Villavicencio y Natura Argentina. Las acciones incluyen monitoreos permanentes, rescates, rehabilitación, campañas educativas y censos simultáneos. El nuevo récord se suma al hallazgo de un nido activo en el Parque Provincial Tupungato, registrado también en octubre. Para el Ministerio de Energía y Ambiente, ambos hitos consolidan a Mendoza como una de las regiones más importantes del país para la conservación del cóndor andino y refuerzan la necesidad de seguir promoviendo políticas sostenidas, educación ambiental y articulación institucional.

