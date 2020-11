Google Fotos: ¿Cómo descargar todos tus archivos con pocos clics?

Este cambio afectará a las imágenes que se carguen a partir de esa fecha, con lo cual: todo lo que los usuarios suban hasta mitad de 2021 seguirá siendo parte del almacenamiento ilimitado que la compañía viene ofreciendo hasta ahora.

Cabe aclarar que el servicio no se cobrará inmediatamente el 1 de junio de 2021. Además, si no son utilizados los 15 GB gratuitos que vienen con todas las cuentas de Google, se puede seguir cargando hasta que se llene el espacio. Una vez que eso suceda, se puede adherir a la opción de suscribirse a uno de los planes de Google One para seguir cargando. Hay que tener en cuenta que esos 15 GB de almacenamiento gratis que ofrece Google son compartidos con otros servicios, como Drive y Gmail.

Actualmente solo las imágenes cargadas en el ajuste preestablecido de calidad ‘Original’ sin comprimir se cuentan en su espacio de almacenamiento; mientras que las imágenes cargadas en el ajuste preestablecido de calidad ‘Alta’ comprimida son gratuitas. A partir del 1 de junio, todas las imágenes serán tratadas por igual.

Si el usuario está inactivo en el servicio durante más de dos años o por encima de su límite de almacenamiento durante más de dos años, entonces Google puede eliminar su contenido en varios servicios. Si tienes un teléfono Pixel, continuarás recibiendo copias de seguridad ilimitadas y gratuitas para sus fotos y videos durante el período estipulado.

Nueva herramienta para liberar espacio

Según informó Google, se suben 28.000 millones de fotos por día a Fotos, y almacena 2 billones de imágenes; pero muchas de esas fotografías son secuencias de imágenes idénticas, por lo que para mediados del año próximo espera tener lista una herramienta que ayudará a identificar esas fotos repetidas y a borrarlas para recuperar espacio de almacenamiento.

La herramienta que se lanzará en junio de 2021 permitirá administrar fotos y videos respaldados y elegir las imágenes a conservar y a eliminar; también resaltará automáticamente contenido como fotos oscuras o borrosas o videos grandes que es posible que no desee conservar.

Guardar imágenes de Google Fotos

Primero debes tener en cuenta que puedes hacerlo desde el celular o tu computadora, pero es recomendable hacerlo con tu PC para que tus imágenes queden guardado en una carpeta alejado de la nube.

Luego debes: