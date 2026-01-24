Temporal en Mendoza: granizo, complicaciones en la Ruta 7 y un partido suspendido

Una tormenta eléctrica, fuertes vientos y la caída de granizo afectaron a la provincia. Debido al fenómeno climático, se produjeron anegamientos y un apagón.

Una fuerte tormenta azotó durante la noche del viernes a distintas localidades de la provincia de Mendoza , lo que dejó un saldo de calles anegadas, interrupciones en el suministro eléctrico y la suspensión de actividades públicas y deportivas .

El fenómeno se inició cerca de las 23 y combinó intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento . Si bien el núcleo más severo se extendió por unos 30 minutos , fue suficiente para generar complicaciones generalizadas, con reportes de dificultades tanto en zonas céntricas como en la circulación sobre la Ruta Nacional 7, principal corredor internacional hacia Chile, donde se vio drásticamente minimizada la visibilidad.

Los relevamientos oficiales indicaron que el departamento de Las Heras fue la zona más afectada por el fenómeno climático . En particular, Uspallata, en la zona de alta montaña, registró al menos 30 viviendas con filtraciones severas en los techos , de acuerdo con datos de la Dirección de Defensa Civil.

El informe preliminar de las autoridades, cerrado a las 22.30, contabilizó 49 intervenciones en distintos puntos de la provincia. Además de los daños habitacionales, se reportaron caídas de árboles, postes y cables del tendido eléctrico, con mayor impacto en el sur mendocino.

En San Rafael, las cuadrillas de emergencia intervinieron en múltiples incidentes vinculados al arbolado público y a la interrupción de servicios. También se registraron complicaciones en Lavalle, donde se produjeron desbordes sobre la Ruta 40.

Tras las demoras registradas en la principal frontera con Chile, el Paso Internacional Cristo Redentor informó que permanecerá habilitado este sábado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos. El tránsito estará permitido durante las 24 horas, en función de las previsiones meteorológicas favorables, y la situación será reevaluada el próximo martes.

En ese marco, se confirmó que las rutas 7 (Argentina) y 60 (Chile) continuarán transitables, al igual que las barreras de Uspallata y Guardia Vieja, siempre que el túnel permanezca operativo. El acceso solo se restringirá ante un eventual nuevo cierre del paso.

Temporal Mendoza El departamento de Las Heras fue la zona más afectada por el fenómeno climático. NA

Por su parte, el Paso Pehuenche, en Malargüe, estará habilitado este sábado de 9 a 18 horas en ambos sentidos, mientras que el Paso de Agua Negra, en San Juan, funcionará entre las 7 y las 17 horas.

No obstante, las autoridades aclararon que la habilitación de la Ruta 7 quedará sujeta al estado de la calzada en alta montaña y podrá modificarse según la evolución de las condiciones en el túnel Cristo Redentor.

El impacto del temporal también se trasladó a la agenda deportiva. El partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga y disputado en el estadio Bautista Gargantini, debió ser suspendido.

El encuentro se interrumpió al inicio del segundo tiempo a raíz de un corte de energía generalizado en la zona. Con el campo de juego cubierto de agua y granizo, los planteles regresaron a los vestuarios y el público buscó refugio en los sectores techados del estadio. Ante la inestabilidad de los grupos electrógenos y la persistencia de la actividad eléctrica, el árbitro resolvió postergar la reanudación.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Luego del temporal, para este sábado se espera una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 20°C. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a varias provincias del país.

En ese contexto, las autoridades recomendaron permanecer en lugares cerrados, evitar actividades al aire libre y extremar precauciones ante posibles nuevos eventos climáticos, además de asegurar objetos sueltos y mantener despejados desagües y sumideros.