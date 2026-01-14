Diego Santilli retoma la agenda federal y se reúne con Alfredo Cornejo para avanzar con la reforma laboral + Seguir en









El ministro del Interior viajará el jueves para mantener encuentros con gobernadores aliados y sumar respaldos al proyecto que el Gobierno busca llevar al Congreso en febrero.

El encuentro en Mendoza forma parte de una serie de reuniones del Gobierno con mandatarios provinciales para fortalecer el respaldo político a la iniciativa laboral.

El ministro del interior Diego Santilli retomará esta semana su recorrida por las provincias con una serie de reuniones clave con gobernadores, en el marco de las negociaciones que impulsa el Gobierno para reunir respaldos a la reforma laboral que busca tratar el Congreso en febrero.

Este jueves, el ministro del Interior mantendrá un encuentro por la mañana con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mientras que por la tarde viajará a San Juan para reunirse con el mandatario provincial Marcelo Orrego, según confirmaron fuentes oficiales.

Cornejo es uno de los gobernadores que ya manifestó públicamente su respaldo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, aunque con reparos. En declaraciones recientes, el mandatario mendocino sostuvo que el proyecto podría haber ido más lejos y consideró que “en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT”.

La agenda federal continuará el viernes con una reunión prevista a las 14 con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un encuentro que había sido reprogramado luego de la suspensión de un vuelo por condiciones climáticas adversas.

Ese mismo día, Santilli participará por la tarde del tradicional festival de doma y folklore de Jesús María, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes siguiente, el ministro iniciará la semana en Salta, con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.

El Gobierno reactiva la estrategia legislativa En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para este viernes a una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, en el inicio de una nueva etapa de coordinación tras el receso estival. Con el regreso pleno de la actividad oficial y parlamentaria, el Ejecutivo buscará acelerar los acuerdos necesarios para avanzar con la sanción de la reforma laboral, uno de los proyectos prioritarios de la administración libertaria. En ese marco, referentes legislativos del oficialismo ya comenzaron a activar comisiones y espacios de discusión para abordar objeciones y propuestas alternativas. El debate en el Senado está previsto para el 26 de enero, con la intención de habilitar el tratamiento del proyecto durante los primeros días de febrero, en coincidencia con el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas para el 2 de febrero.