Tragedia en el Aconcagua: un andinista francés se descompensó y murió a 6.700 metros de altura









Se trata de Guillaume Ferey, de 33 años. Falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica a unos doscientos metros de la cumbre del “Techo de América”.

El hombre perdió la conciencia a pocos metros de la cumbre y falleció.

Un andinista francés murió este lunes cuando escalaba el cerro Aconcagua, ubicado en la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza. El cuerpo fue hallado en un lugar ubicado a 6.700 metros sobre el nivel del mar.

Según informaron medios locales, Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica a unos doscientos metros de la cumbre del “Techo de América”. El guía que acompañaba al extranjero alertó a las autoridades cuando observó que había perdido la conciencia.

Ante el llamado del guía, la Patrulla de Rescate y el personal médico del Servicio de Cóndores realizaron un operativo de emergencia. Los profesionales de la salud y el guía llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero constataron el deceso de Ferey.

En este sentido, el fiscal de turno, Ricardo Iturbide, ordenó que el levantamiento del cadáver se realice a partir de la medianoche para trasladarlo hacia el Gran Acarreo, una zona de extracción situada a 6 mil metros de altura, alrededor de las 8:30.

Dos muertes en el Aconcagua en 2026 La muerte de Ferey fue la segunda del año en el Aconcagua. La primera ocurrió el domingo 4 de enero cuando falleció un andinista ruso de 55 años, también a pocos metros de llegar a la cumbre de la montaña más alta del continente.

De acuerdo a cifras oficiales, el año pasado subieron más de 55 mil visitaron el Parque Provincial Aconcagua. Durante ese período se registraron unos 190 rescates y dos muertes.

