Tragedia en el Aconcagua: un andinista francés se descompensó y murió a 6.700 metros de altura

Un andinista francés murió este lunes cuando escalaba el cerro Aconcagua, ubicado en la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza. El cuerpo fue hallado en un lugar ubicado a 6.700 metros sobre el nivel del mar.
Se trata de Guillaume Ferey, de 33 años. Falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica a unos doscientos metros de la cumbre del “Techo de América”.
Según informaron medios locales, Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica a unos doscientos metros de la cumbre del “Techo de América”. El guía que acompañaba al extranjero alertó a las autoridades cuando observó que había perdido la conciencia.
Ante el llamado del guía, la Patrulla de Rescate y el personal médico del Servicio de Cóndores realizaron un operativo de emergencia. Los profesionales de la salud y el guía llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero constataron el deceso de Ferey.
En este sentido, el fiscal de turno, Ricardo Iturbide, ordenó que el levantamiento del cadáver se realice a partir de la medianoche para trasladarlo hacia el Gran Acarreo, una zona de extracción situada a 6 mil metros de altura, alrededor de las 8:30.
Dos muertes en el Aconcagua en 2026
La muerte de Ferey fue la segunda del año en el Aconcagua. La primera ocurrió el domingo 4 de enero cuando falleció un andinista ruso de 55 años, también a pocos metros de llegar a la cumbre de la montaña más alta del continente.
De acuerdo a cifras oficiales, el año pasado subieron más de 55 mil visitaron el Parque Provincial Aconcagua. Durante ese período se registraron unos 190 rescates y dos muertes.
