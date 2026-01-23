Una laguna de Mendoza fue incluida en la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras

Autoridades locales destacaron al reconocimiento como un nuevo hito para el sistema de áreas naturales protegidas provinciales. En los últimos años se registraron entre 4.300 y 5.400 individuos en el sitio.

La laguna tiene un rol estratégico como sitio de descanso y alimentación para aves migratorias que recorren hasta 16.000 kilómetros.

La laguna de Llancanelo en la provincia de Mendoza se incorporó de manera oficial a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP). Se trata de una organización internacional de humedales estratégicos para la conservación de aves migratorias en todo el continente americano .

A través de un estudio científico, se confirmó que la laguna tiene un rol estratégico como sitio de descanso y alimentación de aves migratorias que vuelan hasta 16.000 kilómetros, además de que alberga poblaciones de relevancia global.

“Este reconocimiento internacional otorgado al Área Natural Protegida Provincial ubicada en Malargüe consolida al humedal como un sitio de importancia regional para la conservación de aves migratorias y residentes , y marca un nuevo hito para el sistema de áreas naturales protegidas de Mendoza”, expresaron las autoridades locales a NA.

El director de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, Iván Funes Pinter, explicó que esta incorporación se logró tras los resultados de un exhaustivo proyecto de censos de aves playeras realizado entre febrero de 2023 y febrero de 2025 en la Laguna de Llancanelo.

Entre los principales hallazgos, la laguna alberga de manera regular más del 1% de toda la población mundial del playero de Baird (Calidris bairdii) . Este es uno de los criterios internacionales más importantes para definir áreas de conservación prioritarias, ya que indica que el sitio cumple un rol clave para la supervivencia de la especie a escala global.

Conforme al escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en enero de 2024 se registraron más de 4.300 individuos, mientras que en diciembre del mismo año se alcanzó un pico de 5.458 ejemplares.

“La conservación de la Laguna de Llancanelo y sus aves playeras se enmarca en compromisos ambientales de mayor escala, alineados con los principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, expuso el director de Biodiversidad y Ecoparque Ignacio Haudet.

Haudet señaló que este tratado internacional “establece como objetivos centrales la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa de los beneficios derivados de los recursos genéticos”.

“Los compromisos incluyen la creación y fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas, la promoción de la investigación científica, la restauración de ecosistemas degradados y el desarrollo de programas de educación y capacitación”, subrayó.

Los destinos de Mendoza que serán un antes y un después en tu vida tras conocerlos

Mendoza es mucho más que la tierra del vino, ya que consigue ser una opción perfecta para explorar ya sea solo, en familia o con amigos. Entre todo lo que tiene para disfrutar, hay dos lugares en particular que le permiten a quienes vayan, vivir una experiencia única.

La Laguna Los Horcones se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua y es uno de los recorridos más accesibles de toda la zona. El sendero es apto para todo público y tiene una duración aproximada de una hora y media, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes quieren iniciarse en caminatas de montaña sin dificultad técnica.

Por su parte, la Reserva Laguna del Diamante está ubicada a unos 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en plena Cordillera de los Andes. Su principal atractivo es la laguna homónima, famosa por el reflejo del volcán Maipo en sus aguas, que da origen a la figura geométrica que le da nombre al lugar.