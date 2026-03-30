Inquietud en el Gobierno por una protesta salarial de las cinco fuerzas federales + Seguir en









Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario convocaron a una movilización conjunta frente al edificio Centinela para reclamar recomposición salarial y mejoras en la cobertura médica. En la Casa Rosada siguen de cerca un conflicto que remite a antecedentes sensibles.

Las fuerzas de seguridad convocaron a una protesta para este miércoles.

La convocatoria para el próximo miércoles cayó como una señal de alerta en el Gobierno. Las cinco fuerzas federales resolvieron avanzar con una protesta conjunta para exigir una recomposición salarial urgente, al denunciar que los ingresos de buena parte del personal quedaron por debajo de la línea de pobreza.

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Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal se reunirán frente al edificio Centinela, sede central de Gendarmería, en una postal que el oficialismo preferiría evitar.

Detrás de la convocatoria hay semanas de tensión acumulada. El reclamo no se limita a la cuestión salarial. También aparece con fuerza el deterioro de la cobertura médica y la situación de las obras sociales vinculadas al personal, un punto que, según fuentes del sector, terminó de acelerar la protesta.

PROTESTA POLICIA FEDERAL Diferentes fuerzas de seguridad convocaron a una movilización para este miércoles. Policía Federal

En despachos oficiales leen el conflicto con una mezcla de preocupación y cautela. Uno de los antecedentes más cercano que aparece en la memoria oficial es Santa Fe. Allí, el malestar policial por salarios y condiciones laborales escaló en los últimos meses hasta obligar al gobierno provincial a intervenir con anuncios de recomposición y mejoras para desactivar un conflicto que amenazaba con desbordar la agenda pública.

También resuena Jujuy, donde la tensión entre las fuerzas y el poder político provincial dejó expuesto hasta qué punto los reclamos salariales en sectores uniformados pueden convertirse rápidamente en un problema de gobernabilidad. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se encuentra en Salta, como parte de una gira por el norte que el domingo la tuvo en Jujuy. Desde la cartera que conduce difundieron un comunicado señalando que la funcionaria sigue de cerca el caso que aconteció en Santa Fe este lunes, donde u. menor concurrió a un establecimiento educativo armado y mató a un compañero. "De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se trata de un hecho aislado, sin vinculación con el crimen organizado", señala el comunicado oficial.