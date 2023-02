The Last Of Us retrasa su llegada a PC

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1621539243402174470 The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

La fecha original para la salida del título era para el 3 de marzo. Ahora, el título competirá con otra remake de un juego de supervivencia: Resident Evil 4, que se lanza el 24 de ese mes.

"Queremos asegurarnos que The Last of Us Pat I para PC llegue de la mejor forma posible", explicó Naughty Dog en sus redes sociales y aseguró: "Estas semanas adicionales nos van a permitir que esta versión de The Last Of Us esté a la altura de nuestros y sus estándares". Esta remake del primer juego de la franquicia salió en PlayStation 5 en septiembre.

the last of us.jpg HBO Max

"Estamos completamente shockeados por el amor y apoyo que le están dando a The Last of Us estas semanas" contaron en su comunicado los creadores del videojuego y finalizaron: "Escuchar de su amor por la adaptación de HBO, ver sus capturas en el Modo Foto y enterarnos como el mundo y los personajes que creamos hace una década siguen llegando a fanáticos nuevos y viejos por igual nos llena de emoción".