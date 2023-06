Tienen 40 años y sus jefes 25: el problema de quienes se mudan al sector IT

El mercado laboral argentino de tecnología nota el surgimiento de una nueva generación de profesionales . Se trata de personas que tienen más de 40 años, que vivieron su carrera laboral en distintos sectores y que recientemente se enteraron de lo que implica un área IT .

Johanna Dzikowsky, especialista en Adquisición de Talento IT de la División Technology de Adecco Argentina, aseguró que "son personas que se desafían a sí mismas, persistentes, insistentes, a pesar del miedo a lo nuevo, se meten desde cero en un mundo desconocido". Es en este en el que sacan a relucir sus Soft Skills o “habilidades blandas”.

Pero esta vez no son sólo "Juniors", son "Juniors +40" quienes están comenzando a estudiar y a incorporarse al mundo de la tecnología y no vienen con las mochilas vacías, vienen con esos 40 años llenos de experiencias.

El perfil del trabajador +40 en el mundo IT

Tienen gran conocimiento del mundo en relación con sus pares, porque estudiaron y trabajaron en distintos lugares

Se equivocan y vuelven a intentar

Ceden el lugar y entienden que un joven le dice qué hacer, por lo que lo respeta de igual manera

Tiene actitud positiva, simplemente porque si no, no estarían ahí

Área tecnológica

Se presenta como una oportunidad para los jóvenes y una esperanza para los no tan jóvenes. "Es la oportunidad de poder empezar a derribar paradigmas y mandatos, y creer que se puede vivir de algo que da placer, paga bien y en donde en general, uno puede elegir. Y en ese elegir, está la posibilidad de trabajar cómodo, a gusto, y no de 'hacer lo que se pueda porque no hay trabajo' porque en este mundo hay lugar para todos, de hecho, acá sobra lugar y se necesita gente para ocuparlo", aseguraron desde el sector.

En la actualidad, la edad es un problema para la gente adulta. Y abundan los procesos de selección donde los rangos de edad son limitantes para la búsqueda de candidatos; donde se requieren los conocimientos de alguien de 50, pero con sólo 30.