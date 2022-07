Difunden la primera selfie de un satélite, con la Tierra de fondo

Vytenis J. Buzas, cofundador y CEO de la empresa, señaló que el "objetivo fue resaltar la vulnerabilidad de los ecosistemas de nuestro planeta y la importancia de la observación de la Tierra por satélite, especialmente para monitorear el medio ambiente y el cambio climático".

Y agregó: "Planeamos el despliegue del 'selfi stick' —palo para selfis— sobre la Gran Barrera de Coral, el único organismo vivo visible desde el espacio a simple vista. El ADCS de MP42 hizo girar el satélite alrededor de su eje que apunta al nadir a una velocidad específica para mantener la Gran Barrera de Coral y Australia en el marco".

La compañía informó que seleccionaron una cámara GoPro Hero 7 y tomaron fotos de 12 megapixeles y videos en resolución 4K durante una secuencia de 10 minutos. "Las cámaras típicas de ingeniería de grado espacial no tienen suficiente resolución, son costosas, necesitan meses para desarrollarse y no siempre pueden proporcionar una vista inmersiva de la Tierra", señala el comunicado.

El satélite se lanzó para la misión patrimonial del microsatélite MP42 de NanoAvionics a bordo de un SpaceX Falcon 9 en abril de este año. Los ingenieros fabricaron una carcasa personalizada y desarrollaron electrónica de control de la cámara y un software especial.

La cámara también se utilizó para probar y verificar las operaciones del satélite y el nuevo controlador de carga útil.

Our first 4K satellite selfie using a deployable GoPro camera