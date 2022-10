TikTok busca empleados por posible suma al comercio electrónico

"La industria del comercio electrónico ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y se ha convertido en un espacio competitivo entre las compañías de internet (...) Con millones de usuarios a nivel mundial, creemos que TikTok es una plataforma ideal para entregar una nueva y mejor experiencia de comercio a nuestros usuarios", dice la publicación en LinkedIn.

TikTok busca empleados para e-commerce: requisitos

Tener como mínimo el grado de bachiller

Tener 5 años de experiencia en soluciones logísticas de e-commerce

Tener habilidad necesaria para el análisis de datos y la gestión de proyectos

La especificación del trabajo que se ofrece en el sitio no indica que se deberá desarrollar un sistema de envíos, aunque no se puede asegurar por completo que el proyecto del sistema de comercio electrónico no incluya esta característica una vez iniciado su planeamiento de manera oficial.

Función de ventas en TikTok

Si bien la función de compras ya existe, ahora se pretendería generar un sistema de almacenamiento que permita adquirir otros productos. De esta manera, también se ampliarían las utilidades que tienen los usuarios al alcance de su mano.

Por su parte, Byte Dance inició una asociación con la empresa Ticketmaster para poner vender boletos de eventos o conciertos que solo está disponible para artistas y organizaciones seleccionadas. Entre ellas: Demi Lovato, OneRepublic, Usher, Backstreet Boys y la World Wrestling Entertainment (WWE).

Aquellos que pueden acceder a esta función, la cual depende de los territorios, pueden agregar un link a sus videos y quienes deseen asistir a sus próximos eventos o conciertos pueden adquirir los tickets. De todos modos, este proceso debe completarse en la web de Ticketmaster y no dentro de la red social.