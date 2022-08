La "planera" tiene nueva profesión y se lanza como cantante de cumbia

Así, en su cuenta de TikTok compartió un video en donde aparece en un estudio de grabación interpretando un tema de cumbia. “Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, escribió.

Vale recordar que la mujer tiene 33 años, dos hijos y vive en Cañuelas. Fue apodada como “La planera” luego de que se viralizara un video en el que compartió detalles sobre los planes que cobraba y defendía a aquellos que no quieren trabajar. Además, en el mismo apuntaba contra aquellos que sí tienen un empleo en duros términos, detalla La Nación.

Ahora, su primera canción parece hacerse eco de las críticas que recibieron sus dichos. “Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí”, dice la letra. Según precisó en otra publicación, planea lanzar su primer tema en dos semanas en una cuenta de YouTube.

“Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, había dicho en el video publicado en la plataforma china Kwai que luego tuvo gran repercusión.

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

“Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta”, había expresado también en la misma grabación.