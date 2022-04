Nueva función de Tik Tok para tener más control sobre los comentarios ofensivos: de qué se trata

La red social decidió saltar al mismo objetivo y se trata de una función en beta.

El botón de “No me gusta” fue incluido en las Pautas de la comunidad, que detalla algunas de las formas en que TikTok aplica las políticas de seguridad en su plataforma.

En este punto, la compañía aún tiene que explicar cómo funcionará el botón ‘No me gusta’ en la aplicación. Sin embargo, algunas personas han publicado fotos en las que ya las tienen. Por lo que se puede ver, esta función no se utilizará para calificar videos; pero sí los comentarios dentro de ellos. Algo bastante similar a lo que hizo Twitter con el mismo botón en su app.

“No hay línea de meta cuando se trata de mantener la seguridad de las personas, y nuestro último informe y las continuas mejoras de seguridad reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Estamos deseando compartir más información sobre nuestro trabajo en curso para salvaguardar nuestra plataforma”, explica TikTok en su comunicado oficial.

Eso sí, TikTok ha dejado claro que ni el autor del comentario ni el resto de usuarios sabrán la cantidad de ‘dislikes’ que se han dado.

De hecho, en la captura de pantalla subida a Twitter, se puede ver que sigue apareciendo la cantidad de likes, lo que no ocurre con la nueva característica.

Los ‘No me gusta’ se han debatido durante mucho tiempo. De hecho, hace unos meses, YouTube decidió eliminar el contador de no me gusta de todos los videos en su plataforma. De esta forma, las únicas personas que tienen acceso a los fondos son el creador del video y nadie más.

La medida ha sido ampliamente criticada tanto por los creadores como por los consumidores, pero parece que las aguas se han calmado.

Sin embargo, en el caso de TikTok, parece que la funcionalidad es mucho más limitada. De hecho, esto parece ser una función, que en lugar de ayudar a los usuarios a cometer actos de vandalismo o acosar a una persona, tiene el propósito de alertar a los moderadores de la plataforma sobre contenido potencialmente dañino o no relacionado con el resto de la plataforma social.

“Hemos empezado a probar una forma de permitir que los individuos identifiquen los comentarios que consideran irrelevantes o inapropiados. Esta información de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya utilizamos para ayudar a mantener la sección de comentarios siempre relevante y un lugar para la participación genuina”, menciona el informe.

La función también se utiliza para categorizar comentarios en la aplicación. Esto también permitirá a los creadores tener más control sobre cuál de ellos muestra más que otros.

El comunicado concluye diciendo: “para evitar crear malestar entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, solo la persona que haya registrado un “No me gusta” en un comentario podrá ver que lo ha hecho”.