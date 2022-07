Masacre en Texas: el dramático relato de uno de los maestros relata que sobrevivió

Además recuerda el momento de lucidez que tuvo entre tanto caos: según el protocolo, en caso de tiroteo los alumnos deben permanecer abajo de los bancos hasta que llegue la policía. “De acuerdo, ya hemos practicado esto. Métanse debajo de los pupitres, ¿está bien? Solo cierren los ojos y actúen como si estuvieran dormidos”, ordenó a sus alumnos mientras sucedía la masacre.

Aún así, los recuerdos todavía son difusos: Reyes no sabe si el tirador entró por la puerta que conecta las dos aulas o si regresó al pasillo. El maestro asegura que el asesino tiró primero contra él, hiriéndolo en uno de sus brazos, un golpe ardiente, "como lava caliente".

pag24-USA-GUNS-reuters_opt.jpeg Tendencia. El tiroteo en una escuela de Texas puso de relieve la problemática de la violencia en instituciones educativas. Un fenómeno que crece en los últimos años.

"Él estaba allí, se oía todo lo que estaba haciendo arriba de la mesa. Respiraba como nervioso, hacía unos sonidos, como tosiendo. Yo creo que estaba nervioso porque ya sabía que lo que había hecho era algo malo", describe.

Treinta minutos después del primer tiro, el agresor volvió a herir al profesor, pero en la espalda. En ese momento, Reyes comenta estar seguro de que ese fue su último momento de vida. "Nomás me quedé tranquilo, cerré los ojos y esperé a que entraran los policías. Hasta que al fin que llegaron".

Cómo fue la masacre

A las 12.50, casi una hora después, la policía logró abrir la puerta del aula donde estaba el tirador, que murió casi instantáneamente por los disparos de miembros de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Otro de los datos que se dieron a conocer es que los niños, durante la matanza, llamaban al teléfono de emergencias para informar de las múltiples víctimas de disparos, mientras que los padres trataban de acceder al edificio para acudir a su rescate. Sin embargo, la policía les impidió el paso.

Los mensajes de los niños no llegaron a los efectivos policiales durante el tiroteo, que esperaban una mayor potencia de disparos para abrir fuego contra el asesino. Los agentes dedujeron erróneamente que el tirador estaba contenido.

Tiroteo usa 2.webp

El jefe de seguridad pública de Texas, Steven McCraw, aseguró que había suficientes policías en la escena del tiroteo para detener al atacante tres minutos después de que ingresara al edificio.

"Los agentes tenían armas, los niños no tenían ninguna. Los agentes tenían chalecos antibalas, los niños no tenían ninguno. Los agentes tenían entrenamiento, el sujeto no lo tenía", aseguró.

"Tres minutos después de que el sujeto ingresara al edificio, había una cantidad suficiente de agentes armados con chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto", agregó.