ARCA actualizó el régimen para calcular el IVA para ventas y servicios operados a través de plataformas digitales

La Resolución General 5794/2025 modifica parámetros y aclara criterios de habitualidad para sujetos alcanzados.

ARCA actualizó los parámetros de habitualidad y montos para contribuyentes que operan mediante plataformas digitales. Depositphotos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución General 5794/2025, que introduce modificaciones al régimen especial de ingreso del IVA aplicable a operaciones de venta de bienes, locaciones y prestaciones de servicios concertadas electrónicamente mediante “plataformas digitales”, regulado originalmente por la Resolución General 5319.

El organismo resolvió actualizar los importes y parámetros de habitualidad utilizados para determinar qué contribuyentes quedan alcanzados por el sistema de percepciones, con el objetivo de “recuperar su condición de parámetros representativos” y aportar mayor claridad normativa. La actualización se aplica a operaciones de residentes en el país -personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas- que vendan bienes no registrables o presten servicios a través de plataformas.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip La resolución fija nuevos umbrales para determinar quiénes serán considerados sujetos no categorizados. Mariano Fuchila La nueva redacción del artículo 3° redefine las situaciones en las que los contribuyentes serán considerados “sujetos no categorizados”, incorporando umbrales concretos: 10 operaciones y un monto mensual igual o superior a $750.000, o bien 4 operaciones por mes en un cuatrimestre con un total también equivalente al parámetro establecido. Para bienes usados de uso personal, el tope se eleva a $1.500.000.

Cómo se aplicará el régimen de percepciones La resolución también establece que el régimen se perfecciona en el momento del cobro total o parcial de la comisión por intermediación y determina que los sujetos no categorizados quedarán en ese estado desde el mes siguiente al que se verifique la habitualidad, hasta que acrediten su inscripción en IVA o su adhesión al Régimen Simplificado, o bien cesen las condiciones que los incluyen.

Desde cuándo rigen los cambios publicados por ARCA El texto, firmado por el director ejecutivo Juan Alberto Pazo, entra en vigencia este 1° de diciembre de 2025 y se aplicará para todas las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha.