El Gobierno decretó feriado el 18 de diciembre en Buenos Aires: a qué se debe

Antes de las Fiestas, varios afortunados podrán gozar de un día no laborable para afrontar mejor la recta final del año.

Estos días no laborables son ideales para recargar energías. Freepik

En el tramo final del año, suele repetirse el mismo hábito: revisar el calendario en busca de los feriados más clásicos, como Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, al mirar hacia el cierre de 2025 y el arranque de 2026, se destaca una fecha especial que puede beneficiar a muchos y sumar un respiro antes de los festejos familiares.

Quienes estén alcanzados por este día no laborable, que no aplicará para todos los argentinos, contarán con una pausa oportuna para desconectar. Puede convertirse en la excusa perfecta para una escapada corta o simplemente para disfrutar del hogar, una opción atractiva tanto para trabajadores como para estudiantes.

feriado Estos días no laborables son ideales para aprovechar un descanso previo a las fiestas. Pixabay Por qué es feriado el 18 de diciembre de 2025 Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional y afectará a un sector de la provincia de Buenos Aires. También hay que aclarar que será una jornada no laborable, por lo que impactará principalmente en el sector público y en los empleados del Banco Provincia.

Esto se debe a que el jueves 18 de diciembre los partidos de San Fernando y General San Martín celebrarán sus aniversarios fundacionales, aunque no serán los únicos. Las localidades de Facundo Quiroga, del partido de Nueve de Julio, y Uribelarrea, de Cañuelas, también estarán de festejos, ya que ese mismo día, pero varios años atrás, fueron fundadas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero : Año Nuevo.

16 y 17 de febrero : Carnaval.

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril : Viernes Santo.

1° de mayo : Día del Trabajador.

25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio : Día de la Independencia.

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

