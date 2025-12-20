Nuevo fin de semana largo en diciembre: el feriado que sorprendió a millones de argentinos + Seguir en









Algunos municipios sumaron una jornada no laborable dentro del esquema de feriados, lo que permitió un descanso extra antes de fin de año.

Un movimiento del calendario local modificó planes y rutinas en plena recta final de diciembre. Pixabay

El cierre del año trajo una novedad que alteró los planes de descanso de muchos. En el calendario de feriados, diciembre sumó una fecha que permitió a miles de personas organizar una pausa extra antes de las celebraciones de fin de año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La aparición de este día no laborable generó sorpresa y consultas en distintas localidades, ya que no se trata de un feriado nacional tradicional. Su impacto se sintió especialmente en algunos distritos, donde el esquema de feriados habilitó un fin de semana largo inesperado.

Feriados con calor.jpeg El feriado alcanza solo a determinadas localidades y se explica por aniversarios fundacionales incluidos en el calendario oficial de feriados provinciales. Foto: Pixabay A qué se debe el feriado del 22 de diciembre de 2025 El 22 de diciembre de 2025 figura como día no laborable en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires debido a celebraciones locales. En estos casos, el feriado responde a aniversarios fundacionales que forman parte del calendario oficial de cada distrito.

Entre las localidades alcanzadas por esta fecha se encuentran partidos como Lezama y Tordillo, donde el aniversario de su creación coincide con ese día. Para quienes residen allí, el esquema de feriados habilitó una jornada de descanso que, combinada con el fin de semana, dio lugar a un descanso extendido.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados