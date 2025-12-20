El cierre del año trajo una novedad que alteró los planes de descanso de muchos. En el calendario de feriados, diciembre sumó una fecha que permitió a miles de personas organizar una pausa extra antes de las celebraciones de fin de año.
Nuevo fin de semana largo en diciembre: el feriado que sorprendió a millones de argentinos
Algunos municipios sumaron una jornada no laborable dentro del esquema de feriados, lo que permitió un descanso extra antes de fin de año.
-
Antes de Navidad: el inesperado feriado que extenderá tu descanso en diciembre
-
Por qué se celebra el día del contador cada 17 de diciembre
La aparición de este día no laborable generó sorpresa y consultas en distintas localidades, ya que no se trata de un feriado nacional tradicional. Su impacto se sintió especialmente en algunos distritos, donde el esquema de feriados habilitó un fin de semana largo inesperado.
A qué se debe el feriado del 22 de diciembre de 2025
El 22 de diciembre de 2025 figura como día no laborable en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires debido a celebraciones locales. En estos casos, el feriado responde a aniversarios fundacionales que forman parte del calendario oficial de cada distrito.
Entre las localidades alcanzadas por esta fecha se encuentran partidos como Lezama y Tordillo, donde el aniversario de su creación coincide con ese día. Para quienes residen allí, el esquema de feriados habilitó una jornada de descanso que, combinada con el fin de semana, dio lugar a un descanso extendido.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario