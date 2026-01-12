Hantavirus en Provincia: murió una niña de 10 años y ya hubo cuatro víctimas en 2026

Se trata de Mía Rodríguez, de la ciudad bonaerense de General Belgrano. El deceso se produjo el pasado 8 de enero.

El 50% de los casos se registran entre noviembre y enero.

Mía Rodríguez, una niña de 10 años, murió a causa de hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano. Se trata de la cuarta víctima fatal en el interior de la provincia de Buenos Aires por la misma enfermedad en lo que va del 2026.

El deceso se produjo el pasado 8 de enero y fue confirmado por los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) , en articulación con las autoridades sanitarias provinciales, según informó la municipalidad.

“Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, vecina del paraje Chas , ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad", señalaron a través de un comunicado difundido en las redes sociales: "No hay palabras suficientes frene a una tragedia de esta magnitud: hoy nuestro pensamiento y nuestro abrazo están puestos, con respeto y cercanía, en su familia y seres queridos”.

Luego se refirieron al tratamiento del caso al afirmar que fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes” .

Por otro lado, el gobierno de General Belgrano informó que con el fin de reforzar las medidas preventivas se llevaron a cabo “tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los sitios correspondientes, de acuerdo a las indicaciones técnicas y sanitarias establecidas”.

Para “llevar tranquilidad” a la población, el municipio aclaró que el hantavirus no se transmite en el contacto social cotidiano, sino que se produce principalmente por la inhalación de partículas presentes en el ambiente provenientes de roedores infectados.

“En este marco, se solicita la colaboración de la comunidad manteniendo limpios los espacios domiciliarios y evitando condiciones que favorezcan la presencia de roedores”, concluyeron.

Cuatro muertes por hantavirus en Provincia

Con la confirmación de la muerte de Mía Rodríguez en General Belgrano, la Provincia registra un total de cuatro muertes confirmadas por hantavirus en los primeros días del 2026.

Según se registraron hasta el momento todas se produjeron en distritos del interior: en Pergamino murió un adolescente de 14 años, oriundo de San Andrés de Giles; en Chacabuco falleció un hombre de 59 años que estaba internado en una clínica de Junín; en Mar del Plata, se registró la muerte de un hombre de 33 años.

Principales síntomas del hantavirus

De acuerdo al último boletín epidemiológico de Nación, en todo el país se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus durante 2025, de los cuales 23 fallecieron. Se trata de una elevada letalidad del 29,8%.

La hantavirosis es definida como una "zoonosis emergente" causada por virus del género Orthohantavirus. Su transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

En América, los síntomas más frecuentes se caracterizan por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

El 90% de los casos se concentran entre los meses de septiembre a abril, mientras que hay un 50% entre noviembre y enero. Este patrón se observa en las 3 regiones que concentran la mayor carga de la enfermedad: NOA, Sur y Centro.