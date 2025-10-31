Todo lo que tenés que saber de las APU de ANSES en noviembre 2025: montos, requisitos y cómo solicitarlas

El organismo nacional actualizó los valores de las asignaciones especiales y definió quiénes pueden pedirlas este mes.

Las Asignaciones de Pago Único se actualizan en noviembre.

En noviembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una nueva actualización en las Asignaciones de Pago Único (APU) , un beneficio que busca acompañar a las familias argentinas en los momentos más importantes de la vida.

El aumento del 2,1% está basado en los índices de inflación de septiembre que fueron publicados por el INDEC. Esto modifica los montos que se abonarán durante este mes y le ofrece una especie de alivio económico a quienes atraviesan procesos importantes como el nacimiento, matrimonio o adopción .

Las Asignaciones de Pago Único son beneficios económicos que se entregan una sola vez por cada evento familiar registrado. Su objetivo es apoyar a las familias en situaciones que generan gastos adicionales, como la llegada de un hijo, un casamiento o la formalización de una adopción.

Este beneficio alcanza a distintos grupos: trabajadores registrados, empleados rurales o de temporada, personas que cobran la prestación por desempleo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra , entre otros.

Para acceder, es necesario iniciar el trámite dentro de un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que motiva la solicitud, dependiendo del tipo de asignación.

Tipos y montos de APU

En noviembre de 2025, los valores actualizados son los siguientes:

Asignación por Nacimiento: $68.323 por cada hijo o hija.

Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge.

Asignación por Adopción: $417.115 por evento.

En el caso de la adopción, los solicitantes deben presentar la sentencia judicial correspondiente, la partida de nacimiento del menor y los DNI de todos los involucrados.

Para los titulares de AUH, el grupo familiar debe haber percibido el beneficio en el mes de la sentencia. Pero, los beneficiarios del sistema SUAF tienen que respetar los topes vigentes: $2.453.608 de ingreso individual y $4.907.216 de ingreso familiar.

Cómo tramitar las APU de ANSES en noviembre 2025

El trámite puede realizarse de manera online, desde la plataforma Mi ANSES, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo.

Verificá tus datos: revisá que tu información personal y la de tu grupo familiar estén actualizadas.

Reuní la documentación: incluí la sentencia, partida de nacimiento o certificado de matrimonio, según corresponda, junto con los DNI de los titulares.

Ingresá a Atención Virtual: seleccioná la opción Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguí los pasos indicados.

Es importante iniciar el trámite dentro del plazo establecido para evitar demoras o rechazos en la acreditación.