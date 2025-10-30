ANSES confirmó dos aumentos para los jubilados en lo que queda de 2025

De acuerdo al Decreto 274/24, las prestaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos del próximo mes. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados .

Y, de cara a diciembre, la entidad ya adelantó otro incremento y el recibo del Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo , para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A continuación, conocé los nuevos valores.

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:

Jubilación mínima: $403.150,64 ( $333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ( $266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $303.205,45 ( $233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Diciembre, nuevo aumento y aguinaldo para jubilados

El incremento de ANSES previsto para diciembre 2025 se definirá según el IPC de octubre, y estará establecido según la fórmula de movilidad vigente. INDEC será la entidad responsable de identificar el porcentaje exacto y lo publicará a mediados de noviembre.

Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano, prevén que el aumento podría ubicarse entre el 2% y el 2,3%, en línea con la desaceleración de la inflación registrada en los últimos meses.

ANSES.jpg

Además, el último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.

Cómo se cobra el bono de $70.000 de ANSES

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.