De cuánto será el bono de ANSES para jubilados en noviembre 2025

El organismo confirmó el refuerzo económico que recibirán los jubilados con haberes más bajos durante el anteúltimo mes del año.

El bono de $70.000 se cobra de manera automática junto con la prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que percibirán los jubilados en noviembre de 2025. Pero además del aumento por movilidad, el organismo mantendrá el pago de un bono adicional, que tiene el objetivo de reforzar los ingresos de quienes cobran la mínima.

Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación y acompañar el impacto del último incremento. El refuerzo se pagará junto con los haberes habituales y alcanzará también a quienes perciben pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Desde noviembre, el haber mínimo jubilatorio va a pasar de $326.298,38 a $333.150,65 , tras el aumento del 2,1% establecido por el organismo. Aquellos que cobren la mínima y perciban el bono extra de $70.000 van a recibir un total de $403.150,65 durante el mes.

El incremento también se aplicará de forma proporcional para quienes perciban haberes un poco más altos, hasta llegar a ese monto. Entonces los jubilados que cobran poco más del mínimo, tendrán un aumento equivalente al porcentaje general, según la escala publicada por la ANSES.

La actualización incluye, además, a los beneficiarios de la PUAM , así como a las Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez.

Cómo se cobrará el bono de ANSES

El bono de $70.000 se pagará nuevamente durante noviembre a jubilados y pensionados con ingresos mínimos. Aquellos que superen ese monto, pero no alcancen los $403.150, van a recibir uno más bajo que completará la diferencia hasta llegar a ese total.

Por ejemplo, si un beneficiario cobra $353.150, obtendrá un bono de $50.000 para alcanzar el máximo establecido. Por el otro lado, quienes perciban haberes superiores a los $403.150 no recibirán el refuerzo extraordinario.

El pago se acreditará junto con el calendario habitual de jubilaciones y pensiones, según la terminación del número de DNI. No será necesario realizar ningún trámite adicional ya que el monto se depositará automáticamente en la cuenta donde cada titular cobra sus haberes mensuales.