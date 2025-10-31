La recomendación de ANSES para no tener problemas con los depósitos en noviembre 2025

Mañana comienza noviembre y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos correspondientes a ese mes. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Los beneficiarios pueden verificar su teléfono y correo electrónico desde el sitio web o la app "Mi ANSES", para evitar demoras o errores en los cobros.
La entidad volvió a resaltar la importancia de mantener actualizados los datos personales de cada beneficiario. De esta manera, próximos a una nueva entrega de prestaciones, el organismo aseguró que hacerlo es clave para evitar demoras, errores o interrupciones en los depósitos.
Actualización de datos personales en ANSES
La entidad recordó a todos los titulares la importancia de revisar y actualizar la información de contacto registrada en su plataforma "Mi ANSES". El objetivo es garantizar que las notificaciones sobre pagos, turnos o novedades lleguen correctamente y que ninguna persona quede fuera de los programas por errores en los datos.
Entre los que deben verificarse figuran el número de teléfono, el número de celular y la dirección de correo electrónico. Estos campos son esenciales para que el organismo pueda validar la identidad del usuario y comunicarse de manera directa y segura con cada uno, evitando bloqueos o demoras en la acreditación.
El proceso para actualizarlos es sencillo y puede hacerse sin necesidad de acudir a una oficina presencial. Solo tenés que ingresar al sitio web oficial o acceder a la app de ANSES desde el celular.
Luego, dentro del menú principal, seleccioná la opción “Información Personal” y, después, “Domicilio y datos de contacto”. Desde allí, podrás verificar o modificar los números o el mail asociado a la cuenta.
Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:
Jubilación mínima: $403.150,64 ($333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Pensión No Contributiva: $303.205,45 ($233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
Jubilación máxima: $2.241.568,43
El total de la Asignación Universal por Hijo (AU), por su parte, es de $119.714,29 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($95.771,43), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de de $389.808,61, la Asignación por Embarazo de $119.714,29, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94.
