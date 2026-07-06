PUAM o jubilación de ANSES: ¿Cuál te corresponde cobrar y cuáles son las diferencias?

La PUAM está dirigida a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Llegar a la edad de jubilación no garantiza que todas las personas accedan a la misma prestación previsional. En Argentina conviven distintos beneficios administrados por ANSES , entre ellos la jubilación ordinaria y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dos alternativas que tienen requisitos, montos y alcances diferentes.

La principal diferencia radica en la historia laboral de cada persona. Mientras la jubilación está destinada a quienes realizaron los aportes exigidos, la PUAM fue creada para brindar una cobertura mínima a los adultos mayores que alcanzaron la edad requerida pero no lograron completar los 30 años de contribuciones.

Elegir cuál corresponde solicitar es fundamental porque ambas prestaciones generan derechos distintos . Cuestiones como el monto mensual, el acceso a pensiones derivadas, la compatibilidad con otros beneficios y las condiciones para tramitar cada una dependen del régimen previsional al que acceda el beneficiario.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue incorporada con el objetivo de brindar una cobertura económica a personas mayores que no alcanzaron los años de aportes necesarios para jubilarse.

Pueden acceder ciudadanos argentinos nativos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país antes de realizar la solicitud. En el caso de extranjeros , la residencia legal mínima exigida asciende a veinte años. Una vez otorgado el beneficio, el titular debe mantener residencia permanente en Argentina.

La creación de esta prestación buscó ampliar la cobertura previsional de personas que, por distintos motivos, desarrollaron gran parte de su vida laboral en la informalidad o no reunieron los aportes requeridos por el sistema.

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Requisitos clave para tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

ANSES establece una serie de condiciones obligatorias para acceder a la PUAM. El requisito más importante es haber cumplido 65 años al momento de iniciar la solicitud. A diferencia de la jubilación ordinaria, no es necesario acreditar treinta años de aportes.

También es indispensable no cobrar otra jubilación, pensión o retiro y no percibir la Prestación por Desempleo. La normativa considera incompatibles esos beneficios con la PUAM.

Pueden acceder ciudadanos argentinos nativos o naturalizados con al menos diez años de residencia en el país antes de realizar la solicitud. En el caso de extranjeros, la residencia legal mínima exigida asciende a veinte años. Una vez otorgado el beneficio, el titular debe mantener residencia permanente en Argentina.

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda revisar en Mi ANSES que los datos personales, el domicilio y la información del grupo familiar se encuentren correctamente registrados. Una vez presentada la solicitud, el organismo revisa toda la documentación y, si se cumplen los requisitos, otorga el beneficio.

Diferencias principales entre la PUAM y la jubilación ordinaria de ANSES

Ambas prestaciones presentan diferencias importantes. La primera está relacionada con los aportes previsionales. Para acceder a una jubilación ordinaria es necesario acreditar treinta años de servicios con aportes, salvo que exista algún régimen especial o una normativa específica que permita completar los años faltantes. La PUAM, en cambio, no exige haber realizado aportes.

Otra diferencia significativa es el monto. La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, mientras que una jubilación mínima corresponde al 100% de ese haber. Cuando el Gobierno dispone el pago de bonos extraordinarios para los haberes mínimos, los titulares de la PUAM también pueden recibirlos, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

También existen diferencias respecto de los derechos previsionales. La jubilación ordinaria puede generar una pensión para los derechohabientes en caso de fallecimiento del titular. La PUAM, por tratarse de una prestación no contributiva, no genera derecho a pensión derivada.

Ambas prestaciones comparten el acceso a la cobertura médica mediante PAMI y reciben las actualizaciones previstas por la movilidad jubilatoria vigente.

¿Cuánto se cobra por PUAM? Montos actualizados y bonos

El valor de la PUAM se calcula como el 80% del haber mínimo jubilatorio. Durante julio de 2026, el haber mínimo quedó establecido en $411.989, por lo que la PUAM asciende a $329.591, sin contar bonos extraordinarios. Considerando el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la PUAM pueden superar los $399.500 durante julio.

Los montos se actualizan mensualmente de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

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Cómo solicitar la PUAM en ANSES

ANSES habilitó la posibilidad de iniciar el trámite de la PUAM completamente por internet mediante Mi ANSES. Para acceder es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales estén actualizados y seleccionar la opción correspondiente a la solicitud de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El sistema guía al usuario durante todo el procedimiento y permite completar la gestión sin necesidad de asistir a una oficina.

Quienes no puedan realizar el trámite de forma digital también tienen la posibilidad de gestionarlo en una oficina de ANSES con turno previo.