Tormentas e inundaciones en Mendoza: aunque se recuperan los servicios, permanece la alerta naranja y hay rutas cortadas

El fuerte temporal que golpeó a la provincia dejó más de 130 viviendas inundadas, mientras continúan los operativos oficiales y se mantienen las advertencias meteorológicas por nuevas lluvias.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones, caída de árboles y daños en la infraestructura urbana en distintos puntos de la provincia.

Las intensas lluvias registradas el viernes marcaron uno de los episodios meteorológicos más severos de las últimas tres décadas en Mendoza . En pocas horas, las precipitaciones superaron ampliamente los promedios históricos para enero , provocando inundaciones, caída de árboles, daños en viviendas y serias complicaciones en la circulación vial en distintos puntos del territorio provincial.

De acuerdo con el último relevamiento oficial, Defensa Civil contabilizó 491 novedades hasta la mañana del sábado, con intervenciones concentradas principalmente en San Martín, Tupungato y Godoy Cruz . El fenómeno impactó con distinta intensidad en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Este provincial y zonas del Sur.

El impacto del temporal se reflejó en más de 130 viviendas inundadas , cientos de árboles y postes caídos, derrumbes de techos y cortes de energía eléctrica que, en algunos barrios, se extendieron por más de diez horas. Las cuadrillas de Edemsa trabajaron durante toda la madrugada para normalizar el suministro, mientras que Aguas Mendocinas informó que el servicio de agua potable ya se encuentra operativo en casi toda la provincia.

Persisten, no obstante, zonas en proceso de recuperación en sectores de Guaymallén y Godoy Cruz , donde puede registrarse baja presión o interrupciones intermitentes. Las autoridades solicitaron un uso responsable del agua hasta que se estabilicen completamente las reservas. Ante la magnitud del fenómeno, el Gobierno provincial desplegó un operativo integral con participación de ministerios, Defensa Civil, fuerzas de seguridad, municipios y empresas prestatarias, priorizando la atención de emergencias y la normalización de servicios esenciales.

Uno de los focos más críticos se registra en la Ruta Provincial 82 , donde un alud interrumpió completamente la conexión con Cacheuta , a la altura de la Central Álvarez Condarco. Las tareas de despeje continúan y la reapertura depende de las condiciones climáticas y del avance de los trabajos.

mendoza Mendoza continúa bajo alerta naranja este sábado.

También se produjeron cortes y demoras en otros corredores clave, como en Godoy Cruz, donde la Ruta Provincial 10 (calle Juan José Paso) debió ser cerrada tras un derrumbe de barro y rocas que obstruyó una alcantarilla, generando un importante anegamiento. El tramo fue rehabilitado durante la madrugada luego de intensas tareas de limpieza y reparación.

En el Este provincial, la Ruta Provincial 50, en San Martín, sufrió la caída de más de 50 eucaliptos. Si bien fue habilitada parcialmente, volvió a interrumpirse para permitir trabajos en banquinas y la restitución de servicios básicos. En tanto, en la Ruta Provincial 28, entre Las Heras y Lavalle, se detectó un socavón bajo un puente que obligó a cortar el tránsito de manera preventiva.

La situación es particularmente compleja en Malargüe, donde permanecen intransitables la RP 222 hacia Las Leñas y la RP 226 al Paso Internacional Vergara, además de varios circuitos turísticos. El acceso a Castillo de Pincheira solo está habilitado para vehículos altos y con extrema precaución.

Por razones preventivas, el Paso Cristo Redentor fue cerrado el viernes por la noche y su reapertura será evaluada según la evolución del clima.

Alerta vigente y pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla y naranja para gran parte de Mendoza. Para las próximas horas se prevé un escenario de inestabilidad persistente, con probabilidad de nuevas tormentas, lluvias intensas y eventual caída de granizo, especialmente durante la tarde y la noche.

Las autoridades recomendaron evitar circular por calles anegadas, no intentar cruzar badenes o cauces con agua, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de canales oficiales. La provincia continúa bajo monitoreo permanente, en un contexto de alta vulnerabilidad tras un temporal que dejó una huella profunda en la infraestructura y la vida cotidiana de miles de mendocinos.