Diego Santilli cumplió su promesa electoral y se rapó en vivo







Luego de ganar la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este domingo, el diputado electo se peló durante un programa de streaming.

Diego Santilli cumplió con su promesa y se rapó.

Luego de imponerse en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sumó 17 diputados, el primero de la lista, Diego Santilli cumplió la promesa que había hecho antes de los comicios y, tras la victoria, se rapó en vivo durante un programa de streaming.

En su cuenta de X, el diputado escribió: "La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream", celebró.

"Si el domingo ganamos, nos pelamos todos", había propuesto Santilli días atrás al participar del mismo programa, La Misa, conducido por Daniel Parisini. Tras aclarar que la apuesta era sobre la elección de la provincia de Buenos Aires, el diputado del PRO y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que, de ganar, sería cumplida este lunes en vivo por el mismo programa de streaming. Finalmente, así fue: el "Colorado" logró un triunfo clave para La Libertad Avanza y volvió al estudio para pelarse en vivo.

El acuerdo surgió a partir del slogan de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires. "Para votar al colorado marcá al pelado”, afirmó Santilli en uno de los spots, luego de que José Luis Espert, primer candidato de la lista, se bajara por su vínculo con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Cómo fue el resultado de las Elecciones Legislativas En la provincia de Buenos Aires, el resultado fue extremadamente cerrado: la coalición de La Libertad Avanza y el PRO sumó el 41,45%, por encima de los 40,91% que obtuvo Fuerza Patria. Los números fueron sorpresivos luego de la derrota por 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como antecedente inmediato.

Las Elecciones Legislativas finalizaron con una gran victoria de La Libertad Avanza, que se consolidó como la fuerza más votada a nivel nacional con aproximadamente el 40,8% de los sufragios, imponiéndose en 16 de las 24 provincias. La segunda fuerza fue Fuerza Patria, que obtuvo el 24,5% de los votos, según el escrutinio provisorio.