El pequeño paraíso de Entre Ríos para vacacionar este verano: el mejor lugar para refrescarte en la naturaleza

Si bien no es de los destinos más visitados por el turismo, este lugar ubicado en Entre Ríos cuenta con muchas actividades para el público.

Entre Ríos y una joya oculta que logra maravillar al turismo. Mejor Turismo

El verano suele tener como protagonistas para el turismo a los destinos dónde la gente pueda refrescarse, además de aprovechar las distintas actividades que ofrecen los sitios que deciden visitar. Hay muchos puntos muy populares, aunque no siempre estos son los que mejores ofertas tienen para los viajeros.

Entre Ríos tiene rincones mucho más conocidos que otros, pero aún guarda una joya oculta que puede sorprender a quienes deciden visitar la provincia, bastante alejada de los destinos más tradicionales y con una calma que destaca por sobre el resto.

Chajarí Tripin Este lugar es uno de los puntos más interesantes, pero menos concurridos de Entre Ríos. Tripin Dónde se ubica Chajarí Chajarí se encuentra en el noreste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento Federación. Está ubicada a unos 60 kilómetros de Concordia, en una zona caracterizada por sus suaves lomadas y extensos campos.

Esta ciudad entrerriana es reconocida por su parque termal, que combina piscinas de diferentes temperaturas con amplios espacios arbolados, senderos y áreas de descanso. Su entorno natural, sumado a la hospitalidad de su gente, la convierte en uno de los destinos más atractivos del turismo regional.

Qué se puede hacer en Chajarí El principal imán para el visitante es el Parque Termal de Chajarí, un complejo amplio con piscinas al aire libre y cubiertas, espacios parquizados y servicios de spa. El parque propone actividades para toda la familia: baños termales, piletas recreativas, sectores de relax y programas de bienestar que incluyen masajes y tratamientos de agua. Esta oferta convierte al destino en una alternativa tanto para escapadas de fin de semana como para estancias más largas dedicadas a la recuperación y el descanso.

A pocos kilómetros del centro, el Balneario Camping Ciudad de Chajarí y las playas sobre el lago asociado a la represa de Salto Grande permiten practicar deportes náuticos, nadar y hacer picnic junto al agua. El predio cuenta con parrillas, quinchos y espacios para acampar, lo que lo vuelve muy usado por familias y grupos. Las actividades en el entorno incluyen paseos en kayak, pesca recreativa y recorrido en bicicleta por la costa, todas opciones ideales para quienes buscan refrescarse en verano. Cómo ir hasta Chajarí Para llegar a Chajarí desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 14, que atraviesa toda la provincia de Entre Ríos. El recorrido es de aproximadamente seis horas y media en auto, con un camino completamente asfaltado y bien señalizado. Otra alternativa es viajar en micro desde distintos puntos de la provincia, con servicios diarios que llegan directamente a la terminal local. Quienes se encuentren en el litoral también pueden acceder desde Corrientes o Misiones a través de la Ruta Provincial 2, que conecta con la ciudad de Federación y permite continuar hacia Chajarí en pocos minutos.

