Axel Kicillof tras el triunfo libertario del domingo: "Trae unas reformas que son nefastas"







El gobernador bonaerense analizó los resultados de las elecciones y acusó a Washington de haber intervenido en el proceso argentino. “Milei salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección", advirtió.

Axel Kicillof advirtió por las reformas que hará el Gobierno nacional tras las elecciones.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof analizó este lunes el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso por 0,5 puntos en la provincia de Buenos Aires, y aseguró que si bien la administración "salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección", con la nueva conformación del Congreso vendrán "unas reformas que son nefastas".

Durante una entrevista con C5N, el mandatario provincial advirtió sobre las consecuencias del nuevo préstamo otorgado por Estados Unidos al Gobierno nacional. “Esa plata no va a mejorar la vida de las personas”, aseguró.

En ese sentido, Kicillof sostuvo que el acuerdo financiero “puede haber estabilizado los mercados”, pero remarcó que la situación social “es crítica”. “Hay 200 mil nuevos desempleados, el turismo está roto, la construcción destruida y el comercio en sus peores niveles históricos”, detalló el mandatario provincial.

El dirigente peronista reclamó explicaciones al Ejecutivo nacional sobre las condiciones del financiamiento y apuntó contra las reformas que prepara el oficialismo: “Milei salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección, pero ahora trae unas reformas que son nefastas”.

Axel Kicillof cierre de campaña San Martín Axel Kicillof: “Milei salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección, pero ahora trae unas reformas que son nefastas”. Axel Kicillof cierre de campaña San Martín Axel Kicillof sobre el salvataje de EEUU al gobierno de Javier Milei: "Está fuera de todos los manuales” Asimismo, vinculó la intervención del Tesoro norteamericano con el resultado electoral y con el respaldo público del expresidente Donald Trump al jefe de Estado argentino. “Trump ordenó a la derecha argentina. Lo de Estados Unidos fue una intervención muy fuerte en la Argentina. Fue inédito que el Tesoro vendiera dólares para sostener el tipo de cambio. Eso está fuera de todos los manuales”, afirmó.

Pese a la derrota por margen mínimo, Kicillof valoró el desempeño de su espacio en la provincia: “Fue un resultado ajustado: 41% es un muy buen resultado para una intermedia. Conservamos los mismos votos que en septiembre y logramos renovar un diputado más. Desde el retorno de la democracia, es el mejor resultado del peronismo en una elección legislativa provincial”. De cara al nuevo escenario político, el gobernador aseguró que el desafío será “seguir atendiendo la emergencia de alimentos y remedios” y al mismo tiempo “proponer algo atractivo y novedoso para la sociedad”, en medio de lo que definió como un contexto económico y social muy complejo.