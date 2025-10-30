SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de octubre 2025 - 16:57

Tragedia en Quilmes: murió Benicio, el niño de ocho años al que se le cayó encima un arco de handball

Benicio Farji sufrió un grave accidente el martes por la noche mientras se encontraba en el predio Los Mates, perteneciente al club Argentino de Quilmes.

El hecho ocurrió en el ﻿predio Los Mates, del club Argentino de Quilmes.

El hecho ocurrió en el ﻿predio Los Mates, del club Argentino de Quilmes.

El club informó el fallecimiento del niño a través de una publicación en redes sociales, extendiendo hasta el 3 de noviembre el cese de actividades que habían decretado en primer lugar.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigo y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio", lamentaron en su perfil de Instagram.

Cómo fue el accidente de Benicio

El hecho ocurrió el martes por la noche en el predio Los Mates, ubicado en el este de Quilmes, perteneciente al club Argentino de Quilmes. El niño practicaba básquet y, en circunstancias aún no esclarecidas, se habría trepado al arco de una cancha multipropósito. La estructura, que no estaba amurada, cedió y cayó sobre él, provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

Testigos indicaron que el accidente se produjo luego del entrenamiento, cuando el chico permanecía jugando junto a otros compañeros. De inmediato, fue trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, una hemorragia intracraneal y una lesión otorrinofaríngea. Poco después, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que debió ser derivado de urgencia a un centro de mayor complejidad.

En las últimas horas, el menor fue intervenido quirúrgicamente por una complicación abdominal, aunque su cuadro continuó empeorando. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, donde se confirmó que presenta muerte cerebral, según informaron fuentes sanitarias provinciales.

