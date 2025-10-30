Tragedia en Quilmes: murió Benicio, el niño de ocho años al que se le cayó encima un arco de handball







Benicio Farji sufrió un grave accidente el martes por la noche mientras se encontraba en el predio Los Mates, perteneciente al club Argentino de Quilmes.

El hecho ocurrió en el ﻿predio Los Mates, del club Argentino de Quilmes.

Benicio Farji, el niño de ocho años que sufrió un grave accidente en el Club Argentino de Quilmes, falleció este jueves en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. El menor se encontraba internado en estado crítico y con muerte cerebral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El club informó el fallecimiento del niño a través de una publicación en redes sociales, extendiendo hasta el 3 de noviembre el cese de actividades que habían decretado en primer lugar.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigo y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio", lamentaron en su perfil de Instagram.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgdeQuilmesOf/status/1983933241972170991?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983933241972170991%7Ctwgr%5E37a9121be8793219cbe2deadf058216e0cbde9d3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Ffallecio-benicio-el-nino-al-que-se-le-habia-caido-un-arco-la-cabeza-n219285&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/BpWgBCSuRP — Argentino de Quilmes (@ArgdeQuilmesOf) October 30, 2025 Cómo fue el accidente de Benicio El hecho ocurrió el martes por la noche en el predio Los Mates, ubicado en el este de Quilmes, perteneciente al club Argentino de Quilmes. El niño practicaba básquet y, en circunstancias aún no esclarecidas, se habría trepado al arco de una cancha multipropósito. La estructura, que no estaba amurada, cedió y cayó sobre él, provocándole un fuerte golpe en la cabeza.

Testigos indicaron que el accidente se produjo luego del entrenamiento, cuando el chico permanecía jugando junto a otros compañeros. De inmediato, fue trasladado al Hospital Isidoro Iriarte, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, una hemorragia intracraneal y una lesión otorrinofaríngea. Poco después, sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que debió ser derivado de urgencia a un centro de mayor complejidad.

En las últimas horas, el menor fue intervenido quirúrgicamente por una complicación abdominal, aunque su cuadro continuó empeorando. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, donde se confirmó que presenta muerte cerebral, según informaron fuentes sanitarias provinciales.

Temas accidente

Quilmes