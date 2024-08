Tras 72 días, comenzaron los peritajes por la investigación del jubilado desaparecido en Entre Ríos

La hija del jubilado, Melisa Fabiani, habló con Noticias Argentinas y remarcó: "Toda lucha ha dado sus frutos . Hoy por hoy está Gendarmería en la búsqueda de mi papá, junto con la Policía de Entre Ríos. Además he tenido una reunión con el comandante de Gendarmería, con el subjefe de la Policía de Entre Ríos y con Horacio Blasón. Ellos trabajan en forma conjunta, todos mezclados".

A su vez, destacó el trabajo que vienen haciendo, el cual calificó como muy ordenado y organizado, y señaló que es lo que tanto habían pedido desde el momento de la denuncia.

En línea con eso, afirmó: "El día de hoy llega un equipo de Misiones experto en búsqueda en montes y selva que van a estar hasta el día domingo. Quiero pedirles que si tienen información que se animen a hablar y que no tengan miedo, este es el momento".

Asimismo, aseguró que la idea era que también participara Prefectura, algo que por ahora no se concretó.

"Esto no termina acá, esto termina cuando aparezca mi papá y no vamos a parar hasta que ocurra. Él no va a ser uno más en la foto de desaparecidos de Entre Ríos", concluyó Melisa.