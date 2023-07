Tras la agresión a la encargada, destituyeron al diplomático panameño de su cargo

De acuerdo con el relato de la víctima, empezó cuando la hija del matrimonio dejó la puerta del ascensor abierta inhabilitándolo por completo. Luego de que Juliana le pidiera que no volviera a hacer esto empezó el conflicto.

La esposa del diplomático encaró a la portera y decidió atacarla con trompadas y tironeos de pelo.

"Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón", contó Juliana acerca de las imágenes difundidas.