Brutal agresión: la esposa de un diplomático golpeó a la encargada de un edificio

Al día siguiente, mientras la empleada realizaba sus tareas habituales, la esposa del encargado de negocios en la Embajada de Panamá, César Lawson, la confrontó directamente por haberse dirigido a su hija. A pesar de las disculpas de Juliana, la situación se tornó agresiva. "La mujer entró al hall del edificio y, al regresar, me amenazó diciendo que me haría subir al tercer piso para que vea lo que me esperaba", narró la víctima.