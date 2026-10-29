León XIV expresó su tristeza por el accidente ferroviario en España: "Estoy vivamente apenado" + Agregar ámbito en









El Santo Padre envió su sentido pésame a los familiares de los fallecidos y pidió por la recuperación para los heridos. Junto a él, se sumó el episcopado español por "el dolor de los afectados".

El Santo Padre pidió por "el eterno descanso de los difuntos" y envió "su sentido pésame a los familiares de los fallecidos".

El papa León XIV se mostró "vivamente apenado" luego de la tragedia ferroviaria en España. El Santo Padre le dedicó unas palabras a las víctimas mortales del siniestro y envió su pésame para sus familias. En un telegrama firmado por secretario Pietro Parolin, el Santo Padre pidió por "el eterno descanso de los difuntos" y envió "su sentido pésame a los familiares de los fallecidos", además del deseo de una pronta recuperación para los heridos.

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El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes español, un tren de la compañía Iryo que estaba detenido cerca de Urda, con 147 pasajeros, fue embestido por detrás por una formación de alta velocidad de Renfe, que transportaba a 378 personas. A raíz del impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera junto a las vías.

León XIV se mostró "vivamente apenado" por el accidente ferroviario en España En este contexto, el Pontífice exhortó a los equipos de rescate a "perseverarse en los trabajos de socorro y asistencia". Por su parte, en un comunicado difundido este 28 de octubre, la Conferencia Episcopal Española -CEE- se unió "al dolor de las personas afectadas" y solicitó una oración "en las celebraciones de la comunidad cristiana por todas las víctimas".

Así, el episcopado manifestó que "desea expresar sus condolencias y cercanía a las familias de las víctimas y reza por el eterno descanso de los fallecidos y por la recuperación de los heridos".

El accidente ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo con 147 pasajeros fue embestido por detrás por una formación de alta velocidad de Renfe. Toyota presentó uno de los Papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a la Argentina Toyota Argentina presentó oficialmente uno de los dos Papamóviles que serán utilizados por el papa León XIV durante su visita apostólica al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Se trata de vehículos especialmente acondicionados para los desplazamientos del Pontífice en Buenos Aires y Córdoba.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del concesionario Kansai, donde representantes de la compañía exhibieron una de las unidades ante el Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien participó del encuentro en representación de la Santa Sede. La automotriz confirmó que adaptó y donó dos Toyota Hilux para las actividades previstas durante la visita papal. Mientras que una de las camionetas estará destinada a los recorridos por Buenos Aires, la segunda ya fue trasladada a Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta el momento de su utilización. Ambos vehículos fueron desarrollados sobre la plataforma de la Toyota Hilux fabricada en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y recibieron modificaciones específicas para cumplir con las exigencias técnicas y de seguridad establecidas por el Vaticano.