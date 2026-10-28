Se conocieron los audios previos a la tragedia ferroviaria en España: "¿Con marcha normal?"

El centro de control autorizó al AVE a avanzar pese a la falla del sistema de seguridad y a la presencia de otro tren detenido. El ministro de Transportes cuestionó la decisión.

Los audios registraron la autorización para que el AVE retomara la marcha después de una falla en el sistema de seguridad.

Las comunicaciones previas al choque de trenes en Toledo pusieron bajo la lupa la autorización que recibió el AVE de Renfe para reanudar su recorrido , después de una falla en el sistema de seguridad. Los audios, difundidos por Cadena SER , registran la orden de continuar “con marcha normal” cuando una formación de Iryo permanecía detenida más adelante.

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El accidente ocurrió este miércoles por la mañana y dejó al menos 68 muertos y más de 100 heridos . El ministro de Transportes español, Óscar Puente , calificó de “errónea” la decisión del centro de control de Atocha y sostuvo que se permitió retomar la circulación en circunstancias “inexplicables”.

Una de las conversaciones centrales quedó registrada a las 8:36 , cuando el operador indicó al personal de conducción del AVE que desconectara y volviera a conectar el sistema LZB. Después autorizó la marcha.

“¿Con marcha normal?” , fue la consulta desde la cabina. “Sí” , respondió el controlador.

Los intercambios habían comenzado a las 8:31 , cuando desde el AVE, identificado como el tren 2080, se informó una falla y se confirmó que la formación estaba detenida. En un primer momento, el centro de control pidió esperar mientras evaluaba cómo proceder.

Los audios registraron la autorización para que el AVE retomara la marcha después de una falla en el sistema de seguridad.

Cinco minutos después llegó la instrucción de reiniciar el sistema y continuar. Según la reconstrucción difundida por la SER, el protocolo exigía circular “a la vista”, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, en lugar de recuperar la marcha normal.

La información publicada también señala que debía comprobarse que el tren precedente se hubiera alejado más de 30 kilómetros. Sin embargo, el Iryo estaba detenido unos 25 kilómetros por delante del AVE y la autorización se emitió sin esa verificación.

El Gobierno español vinculó esa instrucción con el origen del accidente, aunque las responsabilidades y la secuencia completa permanecen bajo investigación.

El ministro de Transportes español cuestionó la decisión del centro de control, mientras se investigan las causas del choque.

El aviso del Iryo cinco minutos antes del impacto

Las grabaciones incluyen las advertencias de la maquinista del Iryo 6076, que a las 8:41 comunicó una pérdida de transmisión y señaló que estaba detenida ante la señal de entrada de Urda.

El operador le dio la misma indicación: desconectar y volver a conectar el sistema para continuar con marcha normal. Pero a las 8:48, la conductora volvió a llamar porque no había podido resolver la falla.

“No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada”, informó.

El controlador respondió que retomara la comunicación si persistía el inconveniente. En las grabaciones difundidas no consta una orden al AVE para detenerse o reducir la velocidad después de esa advertencia.

Cinco minutos más tarde, a las 8:53, el tren de Renfe impactó contra la parte trasera de la formación de Iryo.

Qué dijo el Gobierno español sobre la decisión del centro de control

Puente cuestionó la autorización para volver a circular después de la avería. “Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables”, afirmó el ministro.

Los primeros indicios apuntan a que una falla informática afectó alrededor de las 8:30 a un tramo de unos 69 kilómetros y obligó a detener aproximadamente seis servicios.

El AVE había partido de Madrid hacia Sevilla menos de una hora antes del choque. El Iryo cubría el mismo trayecto y había salido de la capital española seis minutos antes. Como consecuencia del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén.

Entre las víctimas fatales fue identificada Ana Martina Conte Grand, una argentina de 29 años, mientras continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, de 51. La Cancillería informó que la Embajada en Madrid y los consulados asisten a los familiares de los afectados.