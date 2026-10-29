Tragedia ferroviaria en España: continúan las maniobras de rescate mientras investigan las causas del choque que dejó 68 muertos

Las grúas retiran los vagones destrozados mientras los investigadores buscan determinar las causas del siniestro, que dejó 68 muertos y decenas de heridos.

Los equipos de emergencia continúan inspeccionando los vagones para descartar la presencia de más víctimas.

Los equipos de emergencia de España continúan este jueves con las maniobras de rescate entre los restos de los dos trenes que chocaron en la provincia de Toledo , mientras las autoridades intentan establecer qué provocó el accidente ferroviario. El balance se mantiene en 68 personas fallecidas , aunque los servicios de emergencia todavía no descartan encontrar más víctimas entre los vagones destruidos.

El operativo se extendió durante toda la noche, con el apoyo de focos de iluminación y grúas de gran tonelaje. Los rescatistas consiguieron mover uno de los vagones que había caído por un terraplén, pero todavía quedan estructuras dañadas y sectores de difícil acceso que deben ser inspeccionados.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez declaró tres días de luto nacional en homenaje a las víctimas. En paralelo, las fuerzas de seguridad recibieron 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas, mientras avanzan las tareas de identificación de los fallecidos y la asistencia a los heridos, muchos de los cuales permanecen hospitalizados.

Los trabajos se concentran en los restos de las formaciones, donde los equipos de rescate buscan determinar si quedaron pasajeros atrapados entre los hierros o en los alrededores de las vías. Las autoridades establecieron un perímetro de dos kilómetros alrededor del lugar del accidente para facilitar las tareas del personal judicial que interviene en la investigación.

El balance provisional del accidente ferroviario en Toledo asciende a 68 fallecidos y decenas de heridos.

Una de las principales dificultades es la presencia de vagones volcados y estructuras desplazadas por la violencia del impacto. Las autoridades mantienen la cautela sobre la posibilidad de que haya más víctimas fatales: “UME y equipos de salvamento siguen trabajando con mucho cuidado porque todavía no podemos afirmar que no quede ningún fallecido”, señaló Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, en declaraciones a TVE.

“Ayer entró una unidad canina y hoy volverá a entrar. No podemos dar por finalizado el trabajo”, agregó la funcionaria, al explicar por qué el operativo continúa activo.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes español, un tren de la compañía Iryo que estaba detenido cerca de Urda, con 147 pasajeros, fue embestido por detrás por una formación de alta velocidad de Renfe, que transportaba a 378 personas. A raíz del impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera junto a las vías.

Las grúas de gran tonelaje trabajan para retirar las estructuras dañadas por el impacto entre las dos formaciones.

La investigación apunta a una posible falla de señalización

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que el siniestro se produjo después de que varios trenes se detuvieran automáticamente por un fallo en las señales ferroviarias. Según su reconstrucción inicial, posteriormente alguien autorizó a una formación de Renfe a circular a velocidad normal, pese a que había otro tren detenido unos kilómetros más adelante.

La hipótesis deberá ser contrastada con los resultados de la investigación. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) evitó atribuir responsabilidades antes de conocer los detalles del episodio: “Queremos guardar prudencia hasta conocer con detalle todo lo realmente sucedido para no entrar en especulaciones”, expresó la organización en un comunicado.

La investigación analiza un posible fallo en la señalización ferroviaria y las decisiones posteriores que permitieron la circulación de uno de los trenes. Antonio Jiménez Barca - El País

Sánchez supervisa la respuesta de emergencia

En medio de las tareas de rescate, Sánchez volvió a viajar a Toledo este jueves para participar de una reunión destinada a supervisar y coordinar la respuesta de emergencia. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, tenía previsto trasladarse a Urda, una localidad cercana al lugar de la colisión.

La tragedia también coincidió con una huelga de 24 horas de los maquinistas ferroviarios, convocada antes del accidente para reclamar mayores inversiones y mejoras estructurales en materia de seguridad. La medida comenzó durante la medianoche y se desarrolló en Renfe.

Mientras avanzan las pericias y la remoción de los restos, las autoridades mantienen abierto el operativo para localizar a posibles víctimas y esclarecer las circunstancias de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España en los últimos años.