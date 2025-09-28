La actriz Camila Plaate habló del triple femicidio de las chicas en su discurso en San Sebastián

La actriz ganó la Concha de Plata por Belén y dedicó su discurso a las mujeres asesinadas en Florencio Varela, recibiendo una ovación de pie.

Camila Plaate recibió el premio a mejor interpretación de reparto por su papel en Belén.

La actriz argentina Camila Plaate, ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y aprovechó su discurso para exigir justicia por Brenda, Morena y Lara , víctimas del triple femicidio que conmocionó al país, provocando una ovación de todo el auditorio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Plaate recibió el galardón por su papel en Belén , película protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi, que representa la historia de una joven tucumana encarcelada injustamente tras un aborto espontáneo. Durante su discurso, la actriz subrayó la importancia de la lucha feminista y recordó que los hechos que inspiraron la película movilizaron al colectivo de mujeres.

"Este premio es para quienes transformaron una injusticia en un símbolo de esperanza", expresó Plaate, en un discurso que emocionó al público y reafirmó el compromiso del cine argentino con temas relevantes .

Además, dedicó unas palabras a las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela : "¿A quién defiende la Justicia si no es a personas como Brenda, Morena y Lara? Hoy en Argentina estamos marchando por esas chicas que fueron asesinadas y torturadas", expresó en referencia a las manifestaciones que se realizaban simultáneamente en Buenos Aires y otras ciudades.

chicas desaparecidas en la matanza

Al recibir la Concha de Plata, la actriz dedicó el galardón al "movimiento de mujeres tucumanas argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha".

Camila Plaate recibió el premio de manos de Lali Espósito y subió al escenario con el pañuelo verde que simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, consolidando un mensaje que vinculó la lucha social, los derechos de las mujeres y la memoria de las víctimas de violencia de género.

G14hH-uWsAAcOAb (1) El premio fue entregado por Lali Espósito.

Dónde ver Belén

Belén se suma a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, tras el éxito de Argentina, 1985, ganadora del Globo de Oro. La película pasará a formar parte de la plataforma de streaming cuándo concluya su actual paso por los cines.