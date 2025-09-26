Prisión perpetua para el hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Belén Aguilar

La condena fue determinada por la justicia de Quilmes. Se trata de Carlos Anselmo Costa, pariente directo del jugador de Boca.

La justicia de Quilmes dictó la pena de prisión perpetua contra Carlos Anselmo Costa , hermano del futbolista de Boca Ayrton Costa , por el femicidio de su expareja Agustina Belén Aguilar , de 21 años, madre de sus dos hijos.

El Tribunal determinó que Carlos Costa fue responsable de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por la relación de pareja previa”. El fallo se conoció tras un proceso judicial en el que se reconstruyeron los hechos ocurridos el 8 de octubre de 2023 .

En ese entonces, el acusado ya se encontraba bajo arresto domiciliario en su vivienda de Bernal por una causa previa de robo y secuestro , monitoreado con una tobillera electrónica. Pese a ello, protagonizó un hecho de extrema violencia que terminó con la vida de la joven.

De acuerdo con la investigación, Agustina Aguilar fue brutalmente golpeada en el interior de la casa de dos plantas donde convivía con el acusado. Testigos afirmaron que la pareja discutió en la planta alta , mientras en la parte inferior se encontraban otros integrantes de la familia de Costa, entre ellos el jugador de Boca.

El juez de Garantías N°1 de Quilmes, Juan José Anglese, autorizó al fiscal Jorge Saizar, de la UFI N°5, a allanar la vivienda para detener a Carlos Costa, tras encontrarse el cuerpo de la víctima. En el operativo también se incautó su teléfono celular, pieza clave para la causa.

Cuando la policía lo arrestó el 11 de octubre de 2023, Costa presentaba rasguños en el cuello y lesiones en las manos, compatibles con las heridas de defensa de la víctima.

La autopsia y la disputa judicial

En un principio, la autopsia consignó que la joven había muerto por un paro cardiorrespiratorio no traumático, con signos de insuficiencia cardíaca y respiratoria aguda, lo que abrió la hipótesis de una sobredosis.

Sin embargo, la familia de la víctima rechazó esa versión desde el inicio y reclamó que se investigara el caso como femicidio.

Finalmente, la prueba reunida durante la investigación y los testimonios de los testigos confirmaron que la muerte de Agustina Aguilar fue producto de la violencia ejercida por su expareja.

La víctima

Agustina Belén Aguilar, de apenas 21 años, era madre de dos hijos de 3 y 5 años. Sus familiares denunciaron desde un principio que la joven había sido víctima de un episodio de extrema violencia de género y exigieron que el caso no quedara encuadrado como una simple muerte dudosa.

“Se podría haber hecho mucho más para evitarlo”, expresó en su momento Jorge Aguilar, padre de la víctima, quien señaló la responsabilidad de todo el entorno que convivía en la casa al momento del hecho.