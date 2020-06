Turismo poscoronavirus: "El desayuno buffet ya no existirá"

Camila Suárez: Sí, pero nos planteamos no detenernos en la planificación que empezamos en enero, que hacía foco en el turismo a la Ciudad teniendo en cuenta el récord de 2019 y consolidando el destino nacionalmente. Empezamos a tomar un rol protagónico en la pandemia. Con la llegada de aquel Buquebus y a partir de ahí alojar 460 personas en hoteles, el Entur empezó a hacer la derivación de las personas repatriadas.

P.: Qué porcentaje de la capacidad hotelera alquiló la Ciudad para aislamiento por coronavirus?

C.S.: Muy poco, 50 hoteles contratados de casi 600, es mínimo. Hay hoteles que tienen características como obras de arte millonarias, que era complejo, se dio en todas las partes del mundo. Por ejemplo en Nueva York los pensaban para los médicos. Al principio fue complejo, los repatriados se resistían a estar en hoteles, llegaron a escupir la comida. La gente local, que no venía del exterior, se comportaba mucho mejor que el repatriado que venía de Miami. Fue una batalla campal, no querían quedarse. Con el observatorio de datos hicimos con eso una proyección. Identificamos a cada una de las personas, de que barrio era y vimos cómo se hubiera diseminado el virus si no hubiera existido ese aislamiento. El 10% de repatriados estaba contagiado. Nos sirvió de prueba para este momento. Nos ayuda el sector privado y las cámaras.

P.: ¿Tienen una fecha estimativa para el regreso?

C.S.:No sabemos cuándo es el Día D, pero siento que esta crisis es una oportunidad para plantear algunas cuestiones. Y veo que se da en torno a cómo nos anticipamos, no quedarnos paralizados con la crisis, es la clave. El eje ahora es conseguir un protocolo seguro para turismo, turismo de reuniones, guías turísticos, agencias, locales gastronómicos, guías turísticos, agencias de viajes. Ya lo tenemos adelantado con las asociaciones y cámaras del sector. El Ministerio de Turismo nacional ya dio una base. Nosotros trabajamos en las particularidades para la Ciudad.

P.: ¿Qué reglas tendría el turismo pospandemia en Capital?

C.S.: Hacemos recomendaciones en gastronomía, como desayunos. El desayuno buffet ya no existirá. ¿Se imagina pensar que alguien estornuda sobre la comida? Protocolos seguros de residuos o cómo debe actuar el hotel si detecta una persona positivo en Covid, mucha insistencia en la limpieza y cuidados del personal de limpieza de cada zona.

P.: Además hay actividades vinculadas al turismo.

C.S. : Sí, una actividad vinculada tiene que ver con el turismo de reunión, que genera mucha actividad turística, comercial, siendo la Ciudad sede de muchos congresos internacionales, somos primeros en América en el ranking ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones). Está el bus turístico, que deberá llevar menos gente. Una de las cuestiones es que no podemos asociar el turismo de reuniones a turismo de eventos, hay que contemplar los espacios para el distanciamiento social, que la actividad pueda funcionar sin restricciones por la cantidad de personas.

P.: ¿Y los eventos masivos?

C.S. La Ciudad debate sobre eventos masivos, eso se va a evitar en todas las ciudades. El turismo de reuniones es otra cosa y manteniendo los protocolos, tenemos el Centro de Convenciones. Pero es el calendario para 2021, en 2020 se cancelaron los congresos internacionales, solo mantenemos los que están a partir de septiembre pero sin certeza. En un calendario que piense en 2021 es esperanzador, pero en el hoy es tener los protocolos WWTTC (Consejo Mundial de Viajes y Trismo).

P.:¿Cómo se obtienen ?

C.S.: Se les envían los protocolos, hacen una revisión detallada y dan una devolución, y dan sello de calidad. Los estamos terminando para enviarlos esta misma semana y empieza el ida y vuelta. Te pide todas las actividades vinculadas, bus turístico, gastronomía. Sabemos que baja la capacidad, en todo. Lo que planteamos es para recuperar la confianza, tenemos que mostrar que Buenos Aires es un lugar seguro.

P.: ¿Y las actividades culturales tan atractivas para el turista?

S.C.: Otras actividades como las culturales, todas tendrán su protocolo post Covid. Hay que pensar en distintas opciones, como descentralizar el turismo, turismo en los barrios. Posicionarlo para mostrar una Buenos Aires donde el turismo se descentraliza. Sabemos que el turista busca más experiencia, puede ser tres o cuatro atractivos en algunos barrios y mostrar que se puede llegar caminando, que se puede conectar la Ciudad caminando. Es un desafío. Pensamos también el aire libre, el turismo deportivo, el turismo de naturaleza, los corredores al aire libre que tenemos. Tenemos que reforzar este mensaje de reinventarnos un poco.

P.: ¿La situación de Latam influye en la planificación?

C.S.: Va a tener impacto hacía rutas interesantes; personalmente creo que es prematuro evaluar, prematuro porque esperamos el Gobierno nacional encuentre un camino para resolverlo; son 1.400 puestos de trabajo y una cantidad de rutas considerables. Es complejo, apelo a que lo revisen. Lo hablamos con el Ministerio nacional. El contexto no es fácil. La pandemia golpea a todas la empresas en todas partes del mundo.

P.: La oferta será menor y las empresas gastarán más...

C.S.: Sí. Queremos que en la Ley de Incentivos Fiscales 2018 se integren inversiones para las adaptaciones en los hoteles. Por ejemplo tendrán que colocar mamparas para mantener distancia de los huéspedes. La reforma más importante será en las recepciones.

P.:¿Créditos blandos?, ¿beneficios impositivos?

S.C.: Claro, no entran consumibles como alcohol en gel. Ya lo hablamos con las Cámaras, algunas adaptaciones son obligatorias, otras son recomendaciones, como para la limpieza de los colchones.

P.: Y empieza el primer InnovaTur BA virtual...

C.S.: Con grandes expectativas. Lo adaptamos a la estrategia digital, se comparten experiencias como “la recuperación y transformación de los destinos”, se analizará el rol del turismo en la resiliencia de las ciudades y la inteligencia turística frente al Covid-19. Es la 5a edición, tenemos muchos inscriptos y pareciera que es un momento en que la gente necesita intercambiar experiencia. Lo hicimos esta vez de carácter federal, hay provincias que están adelantadas, generando turismo interno. Será una mesa federal que este momento es necesario, no se sale solo. Acá tenemos que jugar mucho más en equipo.

En esa etapa futurista todo el mundo empieza por el turismo local. Ni hablar de cómo las provincias ven ahora a la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que mostrar cómo nos preparamos, hoy estamos en el pico de la pandemia hay que ser cauto pero tenemos que pensar en salir.