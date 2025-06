Últimos días: cuáles son los medios disponibles para pagar el monotributo de ARCA

Es necesario recordar que en caso de no llegar a abonar el monotributo durante el plazo establecido por la ex AFIP, se comenzarán a agregar intereses a las cuotas. No obstante, si pasan más de 10 meses sin pagar el monotributo, ARCA podrá dar de baja al contribuyente del régimen, lo que le impediría acceder a su obra social y facturar.