Un 54% de los argentinos espera poder salir del desempleo el año que viene

El 15% de los usuarios asegura que se encuentra muy optimista para el 2021, un 12% espera cambiar de trabajo el año que viene y un 4% anhela ser ascendido de su puesto laboral. Por el contrario, sólo el 1% de los encuestados de la región garantiza no creer que vaya a conseguir un nuevo trabajo el próximo año, otro 1% afirma no tener ningún tipo de expectativa laboral para el 2021 y un 2% considera que no podrá cambiar de trabajo.