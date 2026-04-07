Caso Maradona: la defensa de Dahiana Madrid pide apartar a la jueza Coelho por "temor certero de parcialidad" + Seguir en









En paralelo, denunciaron que posee un “afán desmesurado” por “asemejarse” o tener “actitudes emparentadas” con la ex jueza Julieta Makintach.

El próximo 14 de abril comenzará el segundo debate oral que tiene en el banquillo a siete profesionales de la salud.

Este lunes, la defensa técnica de Dahiana Madrid, enfermera imputada en la causa por el fallecimiento de Diego Maradona, formalizó la recusación de la jueza María Coelho. El pedido de apartamiento se fundamenta en las dilaciones para el inicio del juicio por jurados y en presuntas irregularidades relacionadas con la manipulación de pruebas visuales de la víctima en el lugar del hecho.

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Durante la novena audiencia preliminar en los Tribunales de San Isidro, la defensa de la enfermera pidió apartar a la jueza. Según confirmaron fuentes judiciales, el planteo se fundamenta en un “certero temor de parcialidad” respecto al desempeño de la magistrada.

Los abogados sostuvieron que la magistrada exhibe un “afán desmesurado” por “asemejarse” o adoptar “actitudes emparentadas” con Julieta Makintach. Cabe recordar que dicha exjueza fue removida de su cargo tras participar en el documental Justicia Divina, hecho que provocó la anulación del primer juicio por el presunto homicidio de Maradona.

Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona Tras la solicitud de la defensa, la jueza María Coelho tendrá que elevar su descargo ante el TOC N°7, dejando la resolución final en manos de los magistrados Alberto Gaig y Pablo Rolón. En la misma jornada, trascendió que la fiscalía y la querella “intentaron forjar un acuerdo probatorio” utilizando fotos del cuarto de Maradona en el country San Andrés. Sin embargo, los abogados de Madrid rechazaron la medida afirmando que dichas imágenes fueron “adulteradas”.

El próximo 14 de abril comenzará el segundo debate oral que tiene en el banquillo a siete profesionales de la salud. Entre los acusados destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, junto al clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni y la responsable de internación domiciliaria, Nancy Forlini.