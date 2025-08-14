Un ave regresa de la extinción tras 200 años de ausencia: así volvió a habitar la ciudad de Kent







La emblemática ave criada en libertad volvió a volar en la región inglesa, resultado de un programa de reintroducción y restauración de hábitats.

Proyecto de conservación que permitió recuperar una especie perdida en Kent.

La chova piquirroja, un ave históricamente vinculada a Kent, Inglaterra, volvió a criar en esta región tras más de dos siglos de ausencia. El hito, anunciado por organizaciones conservacionistas, es fruto de un programa de reintroducción iniciado hace tres años para recuperar la población de la especie y su entorno natural.

El vuelo de un joven ejemplar desde un nido en el castillo de Dover marca un punto de inflexión en la conservación de esta ave de la familia de las cornejas. La especie, reconocible por su pico y patas rojas, había desaparecido de Kent debido a la pérdida de hábitat y la presión humana.

arc_207098_g Antiguamente, su presencia estaba ligada a la identidad local, con referencias en letreros de tabernas, el escudo de armas de Canterbury y la leyenda de Thomas Becket, que atribuye el color rojo de su pico y patas a la sangre del mártir. Actualmente, la chova piquirroja sobrevive en zonas del oeste de Gran Bretaña, la Isla de Man y la isla de Irlanda.

El plan de recuperación El programa, liderado por Wildwood Trust, Kent Wildlife Trust y Paradise Park, prevé introducir hasta 50 ejemplares en el sureste de Inglaterra en cinco años. Los primeros polluelos se liberaron en 2022 tras la restauración de pastizales de creta, ecosistemas esenciales para su alimentación y reproducción.

Estos pastizales se mantienen mediante pastoreo de conservación, lo que favorece la presencia de flores silvestres e invertebrados, fuente clave de alimento durante la cría. Aunque en 2024 un intento de reproducción fracasó por mal clima, la actual temporada muestra signos positivos.

chova-piquirroja-3 Desde Wildwood Trust, Liz Corry destacó: “Este es un momento que todos estábamos esperando. Ver a un pichón nacido en libertad no solo salir adelante, sino también emplumar y echarse a volar, representa un gran paso”. Por su parte, Paul Hadaway, de Kent Wildlife Trust, remarcó: “Una población estable de chovas piquirrojas en Kent no solo trae de vuelta a una especie desaparecida, sino que también demuestra la importancia de recuperar ecosistemas únicos como los pastizales de creta”. El nacimiento y vuelo de este ejemplar refuerzan la recuperación de una especie considerada extinta en Kent durante más de 200 años y revitalizan el patrimonio natural de la región.

