Las palabras de Locomotora Oliveras a Julieta Prandi antes del juicio a Claudio Contardi

Tras la condena a Contardi, se hizo viral un video de Oliveras junto a Julieta Prandi. Se conocieron en contexto de una visita y la exboxeadora le confesó que "la admira mucho".

Te quiero, te admiro, sos una hermosa”, le expresó Oliveras a Julieta Prandi. Captura (@locomotoraok)

Luego de dictarse la condena de 19 años de prisión para el empresario Claudio Contardi, en la causa de abuso sexual y violencia de género contra la modelo Julieta Prandi, se viralizó en redes un emotivo video de la exboxeadora Alejandra Locomotora Oliveras, fallecida recientemente, junto a la modelo. Allí se las vio compartiendo un sentido momento.

Oliveras, fallecida hace dos semanas, había ido visitar a Prandi a Radio La 100, durante los primeros días de julio. Al terminar la entrevista, la deportista subió a sus redes sociales un clip juntas.

“Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa”, comenzó diciendo Alejandra.

Emocionada, Julieta le contestó: "Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo".

El video lo posteó la exboxeadora junto a un tierno mensaje: "Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte! Me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón. Las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, resilientes y juntas, si nos apoyamos, somos invencibles!".

“¿Qué es la vida para vos?“, le preguntó Locomotora y Prandi contestó: ”Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta Luego, la campeona del mundo le hizo otra consulta: “¿Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío? Para todas las mujeres. ¿Qué se necesita?“. Prandi analizó y dijo: ”Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra, y vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo". “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”, concluyó Oliveras. Tras la condena por el juicio de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi condenado a 19 años de prisión, fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, donde se encuentran los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Antes de llegar al pabellón platense, el empresario pasó por distintas dependencias bajo custodia policial. Tras conocer su condena, Contardi fue primero a la DDI de Zárate-Campana y luego derivado a la Comisaría N°5 de Matheu, destinada a agresores sexuales, debido a la falta de cupo en la alcaidía local. Finalmente ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense y fue alojado en Melchor Romero, compartiendo pabellón con los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua y tres penas de 15 años como partícipes secundarios.