Avanza la investigación contra un juez por presunto abuso sexual, acoso y maltrato







Se trata de Alejandro Patricio Maraniello, el cual fue denunciado además por manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional

La investigación la lleva a cabo el Consejo de la Magistratura. Agencia Noticias Argentinas

El Consejo de la Magistratura avanzó este jueves en la investigación contra el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, el cual fue denunciado por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional, a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).

La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra. En este contexto, resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones y lo invitaron a presentar un descargo. Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.

Consejo de la Magistratura 1200.jpg La denuncia por abuso sexual por parte de una empleada Entre las denuncias más graves figura la de una empleada que declaró que, a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, el juez la hostigó para encontrarse fuera del ámbito laboral. La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otros testigos habrían señalado la existencia de episodios similares.

La víctima sostuvo que los episodios continuaron con el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados. Esta situación la llevó a medicarse y tener ideas suicidas, antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.

De todas maneras, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.