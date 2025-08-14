Crece la cantidad de accidentes con peatones por el uso del celular







La jornada busca generar reflexión sobre el rol que tienen tanto transeúntes como conductores para lograr una convivencia segura en calles y avenidas.

El Día Mundial del Peatón se conmemora cada 17 de agosto El Telégrafo

Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, una fecha orientada a promover la seguridad vial y destacar la vulnerabilidad de quienes se desplazan a pie en la vía pública. La jornada busca generar reflexión sobre el rol que tienen tanto peatones como conductores para lograr una convivencia segura en calles y avenidas.

Durante 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) registró 4.027 fallecimientos en siniestros viales, de los cuales el 13% correspondió a peatones. Si bien el organismo señaló una reducción en los accidentes, informes como el de CESVI sostienen que esta baja se relaciona más con la disminución de la circulación por la coyuntura económica que con mejoras estructurales en materia de seguridad.

En este contexto, el seguro contra terceros adquiere relevancia. Desde La Segunda Seguros indicaron que su cobertura incluye incidentes en los que un peatón resulte lesionado, lo que implica protección jurídica, económica y social para el conductor y asistencia para la víctima. Para la compañía, contar con esta póliza es asumir un compromiso activo con la seguridad vial.

Niños y adultos mayores son los grupos con mayor exposición a atropellos, debido a la falta de madurez psicofísica en el primer caso y al deterioro sensorial y motriz en el segundo. Según CESVI Argentina, el 85% de los peatones respeta el cruce por la senda peatonal, aunque el 73% no mira a ambos lados antes de cruzar, un 70% conversa con otra persona y un 32% utiliza el celular, lo que incrementa el riesgo.

Peatonal San Martín.jpg Durante 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) registró 4.027 fallecimientos en siniestros viales, de los cuales el 13% correspondió a peatones. La prevención de atropellos requiere medidas simples: caminar por la vereda, cruzar en esquinas o sendas, evitar distracciones, utilizar zonas iluminadas y confirmar que el conductor haya visto al peatón antes de atravesar la calzada.

De cara al futuro, tecnologías como redes cooperativas que vinculan semáforos, sensores y vehículos inteligentes permiten detectar peatones en tiempo real y anticipar riesgos, integrando inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones. El Día del Peatón es una oportunidad para combinar prevención, cobertura y tecnología con el fin de lograr una movilidad más segura para todos los actores del tránsito.