Un buque de guerra rescatará a los astronautas de Artemis II cuando lleguen a la Tierra

La nave Orion caerá en el océano Pacífico frente a la costa San Diego y la tripulación viajará hasta el Centro Espacial Houston para dar una conferencia de prensa.

Podés seguir la transmisión en vivo, a través del sitio web de la NASA o en su canal de YouTube.

Artemis II está por regresar a la Tierra . Después de diez días de viaje y más de un millón de kilómetros recorridos, incluido un sobrevuelo alrededor de la Luna, la nave atravesará la atmósfera a más de 40.000 km/h antes de caer en el océano Pacífico.

La misión culminará con un amerizaje controlado frente a la costa de San Diego, donde ya se desplegó un operativo conjunto entre la NASA y la Marina de Estados Unidos .

Un buque de guerra anfibio será el encargado de rescatar a los astronautas en el mar, en una operación que incluye helicópteros y el posterior traslado a tierra firme. A continuación, conocé los detalles.

Una vez que Orión aterrice, se activará el protocolo de recuperación en el que equipos especializados de la Marina de Estados Unidos y técnicos de la NASA se acercarán a la nave espacial en embarcaciones auxiliares para estabilizarla en el agua y mantenerla en posición vertical.

También habrá buzos y aviones de apoyo listos para actuar ante cualquier eventualidad. Se contemplan escenarios de amerizaje fuera de la zona prevista, dentro de una amplia franja del océano Pacífico.

Además, los profesionales deben evaluar posibles riesgos antes de establecer contacto con los astronautas, como la presencia de sustancias peligrosas (por ejemplo, amoníaco del sistema de enfriamiento), condiciones del mar o restos estructurales.

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Cuando la cápsula quede asegurada, los miembros de la tripulación serán extraídos y trasladados a bordo del buque de asalto anfibio USS John P. Murtha, donde recibirán los primeros controles médicos y asistencia tras el reingreso. El vehículo zarpó el lunes y se posicionó a unas 50 a 60 millas mar adentro

Luego, serán llevados en helicóptero hasta la Estación Aérea Naval de North Island y desde allí se subirán a un vuelo con destino a Houston, donde la agencia completará los chequeos post-misión y darán una conferencia de prensa.

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A qué hora llega la misión de Artemis 2 a la Tierra

El cronograma oficial establece que el regreso de Artemis II se concretará hoy viernes 10 de abril. El momento clave será el amerizaje, previsto para las 21:07 horas en Argentina.

Minutos antes de ese horario se producirá el ingreso de la nave a la atmósfera, que marca el inicio de la fase más peligrosa de la misión, con un ingreso a la atmósfera terrestre a más de 40.000 km/h, con temperaturas cercanas a los 2.700°C y un período de apagón de comunicaciones

En caso de que todo suceda tal como está previsto, en menos de dos horas la cápsula y la tripulación deberían estar a bordo del buque de recuperación.

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Cómo ver el amerizaje en vivo

Para seguir la misión en tiempo real, hay varias opciones. La primera es AROW, el sitio web de la NASA, donde se publica información actualizada minuto a minuto. También se puede acceder desde la app oficial de la agencia o a través de su canal de YouTube.

Los especialistas recomiendan conectarse al menos una hora antes de lo previsto, ya que la cobertura incluirá el seguimiento de las maniobras finales, informes y comentarios de profesionales que explicarán cada etapa.